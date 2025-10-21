“Un caffè con Pasolini”, a Lecce la conferenza stampa di presentazione della “Settimana con l’altro Pasolini”

A cinquant’anni dalla tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini, avvenuta il 2 novembre 1975, Lecce si prepara a celebrare la figura dell’intellettuale con un’iniziativa che ne ripercorre il legame stretto e premonitore con il Salento: Pasolini visitò, infatti, la città proprio il 21 ottobre 1975, pochi giorni prima della sua morte.

L’Associazione Festinamente e il Comune di Lecce presentano la rassegna “Una settimana con l’altro Pasolini: incontri su Pasolini a 50 anni dalla morte” in una conferenza stampa dal titolo suggestivo: “Un caffè con Pasolini”.

L’appuntamento è fissato per Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 12.00, presso la Caffetteria del MUST in Via degli Ammirati, 11 a Lecce.

Il progetto, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre, intende esplorare e approfondire gli aspetti meno noti ma altrettanto cruciali della multiforme e geniale creatività di Pasolini, andando oltre la sua immagine più consolidata di poeta, scrittore e regista. Focus degli incontri saranno: la musica e la danza, l’arte e la pittura, il calcio e la televisione.

Gli appuntamenti si svolgeranno in luoghi simbolo della cultura cittadina quali la Libreria Palmieri, l’Ex Conservatorio Sant’Anna e la Chiesa di Sant’Anna, e culmineranno con una mostra il 1° novembre e un concerto il 2 novembre in memoria della sua tragica scomparsa.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con prestigiose realtà locali: la Libreria Palmieri, il liceo classico e musicale “Giuseppe Palmieri”, l’associazione Anisa (Associazione Nazionale insegnanti Storia dell’arte), Artwork e Fondo Verri.

Alla conferenza stampa “Un caffè con Pasolini” interverranno:

– Adriana Poli Bortone, Sindaca di Lecce;

– Prof.ssa Maria Agostinacchio e Dott. Eraldo Martucci per l’Associazione Festinamente;

– Prof.ssa Giovanna Bozzi, segretario provinciale di Anisa;

– La libraia Dott.ssa Daniela Palmieri;

– Dott. Raffaele Lattante, dirigente del liceo classico e musicale ”Giuseppe Palmieri”;

– Dott. Paolo Babbo, presidente di Artwork;

– Mauro Marino del Fondo Verri.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per la stampa e la cittadinanza per conoscere il programma dettagliato della settimana di commemorazione, che promette di gettare nuova luce sul contributo inestimabile di Pasolini alla cultura italiana e sul suo profondo, seppur breve, legame con la terra salentina.