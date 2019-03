Van Gogh sbarca al Convento degli Agostiniani: ecco la mostra multisensoriale sul genio olandese

Dopo il grande successo della tappa precedente, con 50 mila spettatori a Bari, la mostra multisensoriale su Van Gogh si sposta nel capoluogo salentino per una nuova esperienza che coniuga l’arte intesa in senso classico alle nuove tecnologie. ‘Van Gogh – The Immersive experience è il nome dato, che in tutto e per tutto richiama il precedente (‘Van Gogh alive – The experience’, a dare l’idea che questa è una formula già ben collaudata.

L’esposizione itinerante si sposta dal teatro Margherita che l’ha ospitata dallo scorso dicembre al convento degli Agostiniani di Viale Michele De Pietro a Lecce, dove oggi 16 marzo si tiene l’inaugurazione dell’evento tutto dedicato al genio olandese.

Il successo della mostra è dovuto alla sua formula del tutto originale rispetto alla fruizione classica delle opere d’arte. I quadri prendono vita e avvolgono lo spettatore e coinvolgono i sensi. La mostra si pone l’obiettivo di regalare un’esperienza basata sulla realtà virtuale che darà, certamente quella marcia a tutta l’esperienza.

E se il modo di guardare a quadri come i Girasoli gialli o la Notte stellata sarà tutto nuovo per i leccesi e per i turisti, l’altra novità sta nella scelta dell’edificio storico leccese che ospiterà il primo evento artistico importante. A fare da coreografia ai giochi di luce della mostra, ci saranno gli interni del convento che, già di per sé, è un pezzo d’arte.

La mostra sarà aperta fino al 16 giugno e sarà possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, e sabato e domenica dalle 8 alle 22, ad un costo del biglietto di 14 euro. I biglietti sono disponibili su ticketone.it