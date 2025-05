“Vedi Napoli e poi canta”, Vincenzo Sparviero svela Napoli e la canzone partenopea

È in programma domani, mercoledì 28 maggio, al chiostro dei Carmelitani di Nardò, la presentazione di Vedi Napoli e poi canta, un libro del giornalista e scrittore Vincenzo Sparviero.

Si tratta di un romanzo, in parte autobiografico, per raccontare la storia della canzone napoletana e dei suoi autori, con tanti aneddoti e curiosità. Il tutto inserito in un lungo racconto che parla di Napoli e delle sue peculiarità, anche attraverso la storia d’amore dei due protagonisti e di tanti altri personaggi reali o di fantasia.

Un viaggio affascinante con la prefazione sul testo di Al Bano Carrisi e che in questa presentazione a Nardò sarà arricchito da momenti di musica dal vivo. È prevista, infatti, la partecipazione del cantautore Franco Simone, accompagnato dal maestro Alex Zuccaro. Interverrà per un saluto l’assessore alla Cultura Giulia Puglia.

Vincenzo Sparviero è nato a Oria nel 1962. Dal 1983 alla Gazzetta del Mezzogiorno (ha retto anche la redazione di Brindisi), è giornalista professionista dal 1990. Ha collaborato, come autore e consulente, con trasmissioni di approfondimento di Rai e Mediaset e scritto i testi di diverse canzoni, alcune portate al successo da Al Bano Carrisi.

Appassionato e studioso di arte, musica, teatro e tradizioni popolari, è autore di sei libri. Tiene corsi di giornalismo nelle scuole, svolge una intensa attività di promozione culturale e collabora con l’Università del Salento.