“Viaggi, naufragi e altri accidenti” nell’ultimo libro di Corrado Vecchio

Sei racconti, da leggere tutto d’un fiato, perché non farlo è francamente impossibile. Si chiama “Viaggi, naufragi e altri accidenti” ed è l’ultima opera letteraria di Corrado Vecchio.

Edito da ‘Il Raggio Verde’, l’ultimo libro dell’avvocato melendugnese è una sintesi perfetta di storie, schiette, concise ma sempre precise.

Sei storie raccolte dal mare, il suo mare a volte tempestoso, dai suoi viaggi, dalla quotidianità, e anche dal silenzio di una notte. Sei racconti che, per stile, non annoiano. Anzi, impossibile non rimanere colpiti dalla semplicità di un linguaggio che, proprio perché tale, arriva diretto al lettore, proprio dove deve arrivare.

“Viaggi, naufragi e altri accidenti” è un libro che in realtà può essere il compagno di una sera senza televisione, o di un pomeriggio senza affanni. Senza pretese, Corrado Vecchio nelle sue storie presenta personaggi in cui ciascuno può immedesimarsi. E, per questo, lasciarsi coinvolgere.