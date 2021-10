“Zucche, laurieddhi, marionette e…”, all’Abbazia di Cerrate un percorso per grandi e piccini che abbraccia la storia

In attesa della Festa di Ognissanti il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, ha organizzato, presso l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate “Zucche laurieddhi, marionette e…” un percorso per grandi e piccini che abbraccia la storia millenaria di Cerrate, dall’abbazia alla masseria: racconti fantastici, insoliti e curiosi che ancora vivono nell’immaginario salentino, che si svolgerà dalle 10.30 al mattino e, nel pomeriggio, dalle ore 15.00. L’attività sarà a cura di Cristian Hope Politi.

Alla visita seguirà un laboratorio didattico dedicato alla zucca, dove ogni bambino, giocando con la fantasia, potrà realizzare la sua zucca di carta e assistere, attraverso un racconto animato, all’intaglio di una vera zucca. Nella giornata,

A fine giornata, alle ore 17, sempre per i più piccoli, andrà in scena lo spettacolo di marionette dal titolo “La casa di Pulcinella” a cura di Paolo Comentale con l’accompagnamento musicale del maestro Andrea Gargiulo. Lo spettacolo è reso possibile grazie alla collaborazione avviata dal FAI con UNIMA – Union Internationale de la Marionette – organizzazione nata nel 1929 per contribuire allo sviluppo e alla diffusione del teatro di figura. Per chi lo desidera, è possibile prenotare per pranzo un tipico cestino con prelibatezze salentine e dolce a tema a base di zucca.

I biglietti

Percorso e laboratorio: Ingresso: Intero (adulto e bambino) € 13; Famiglia € 35; Iscritti FAI e secondo figlio € 9.

Spettacolo. Ingresso: Intero adulto € 10; Intero bambino e iscritti FAI € 7; Famiglia € 27;

Biglietto unico (percorso, laboratorio e spettacolo): € 18

Biglietto unico per iscritti FAI e secondo figlio (percorso, laboratorio e spettacolo): € 13.