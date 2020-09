“Un viaggio nel tempo”, al Parco Archeologico di Rudiae va in scena una visita guidata teatralizzata

“Un viaggio nel tempo”, si chiama così la visita guidata teatralizzata, che si svolgerà domani, venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 17.00, organizzata nell’ambito del progetto di Promozione e Valorizzazione dell’anfiteatro di Rudiae, stipulato tra A.R.Va srl, spin off Università del Salento e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

All’interno del Parco Archeologico, gli attori di Improvvisart faranno rivivere alcuni dei più importanti personaggi storici che hanno vissuto il territorio, tutti in abiti d’epoca e condurranno i visitatori alla scoperta delle bellezze di un luogo d’eccellenza, delle sue storie e dei suoi aneddoti. In una speciale passeggiata, accompagnati da una guida turistica, sarà possibile incontrare una donna di famiglia nobile, un prestigioso duca dell’800 e un famoso poeta nato proprio a Rudiae.

Vere e proprie incursioni teatrali sorprenderanno i presenti e, grazie all’interazione possibile con gli attori stessi, il pubblico potrà vivere l’esperienza della visita teatralizzata in maniera attiva e partecipativa. Un’esperienza di visita diffusa che, grazie alla versatilità degli attori, è concepita sia per un pubblico di adulti, che di bambini.

Rudiae, inserita nel suggestivo paesaggio rurale della Valle della Cupa, rappresenta uno dei siti archeologici più importanti del Salento ed è nota soprattutto per aver dato i natali a Quinto Ennio, il padre della letteratura latina.

Nell’area archeologica sono state portate alla luce tombe ipogee scavate nella roccia e tratti delle monumentali fortificazioni messapiche, oltre a strade basolate ed edifici pubblici di Età romana.

L’iniziativa è un’attività di Edutainment, una formula anglosassone che coniuga apprendimento e intrattenimento, storia, arte e teatralizzazione. Il suo successo risiede nel mescolare spettacolo teatrale e visita guidata in senso stretto, creando una trama che racconta indirettamente la storia del luogo (museo, centro storico, sito o territorio) che si intende valorizzare e dei personaggi storici che ne hanno determinato le vicende. L’edutainment utilizza lo spettacolo come formula e linguaggio per far dialogare pubblico, storia e beni culturali.

L’ingresso avrà un costo di 10 euro intero, 8 euro ridotti fino ai 18 anni, gratis fino ai 7 anni, la prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 328.7686080.

Posti limitati, massimo 25 partecipanti a turno. È richiesto l’uso della mascherina. L’evento non si realizzerà in caso di pioggia.