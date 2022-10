Torna la “Giornata del Contemporaneo”, a Otranto visite gratuite alla mostra di Rä di Martino

Torna oggi, sabato 8 ottobre 2022 la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Polo biblio-museale di Lecce aderisce con l’apertura gratuita e una visita guidata con i curatori Luigi De Luca e Brizia Minerva, alla mostra mostra Rä di Martino, “Là dove muore, canta”, dalle ore 16 alle 18.

L’esposizione si svolge presso Torre Matta a Otranto

L’artista Rä di Martino ha esplorato l’Archivio Carmelo Bene custodito nel Convitto Palmieri di Lecce, dove sono conservati i materiali documentari che testimoniano l’intenso lavoro intellettuale del Maestro costituito da video, tracce audio, fotografie, manoscritti e circa seimila volumi della sua biblioteca personale un tempo ospitata nella casa romana di Bene.

Il risultato di questo percorso – di conoscenza, studio e rielaborazione che ha portato alla genesi di una video installazione – sarà in mostra nella Torre Matta della città adriatica, eletta come buen retiro da Carmelo Bene per lunghi anni.

L’appuntamento espositivo – promosso dal Polo biblio-museale di Lecce, dal Comune di Otranto e dal TPP – Teatro Pubblico Pugliese, in stretto dialogo con Salomè Bene e Raffaella Baracchi e in collaborazione con AMA – Accademia Mediterranea dell’attore nell’ambito di C’era una volta un genio, progetto vincitore dell’Avviso pubblico Fondo Cultura 2021 del Mic Ministero della cultura, si inserisce nell’ambito del percorso che il Polo promuove con diversi partner nell’ambito del ventennale dalla morte di Bene (Vent’anni senza Bene).