“Vivere a viso aperto”, alla Biblioteca Bernardino Walter Cerfeda presenta il nuovo libro

Si intitola “Vivere a viso aperto” il nuovo libro di Walter Cerfeda, economista e scrittore, che sarà presentato nel chiostro della Biblioteca Bernardini venerdì 8 settembre (ore 19 con ingresso libero). Il libro, edito da Il Raggio Verde, è impreziosito dall’immagine in copertina a firma dell’artista Carla Sello. Dialogherà con l’autore lo scrittore Pino De Luca.

Ambientato negli anni Settanta, tra l’Italia, la Svizzera e la Spagna, il libro indaga il rapporto sulla libertà in relazione ai contesti in cui si vive, familiari, sociali, professionali e politici.

Diviso in quattro parti, la narrazione ripercorre le vicende dei protagonisti, Luis Heredero e Gianni Cassano, la loro amicizia attraversa la dittatura franchista, il tema sempre attuale dell’emigrazione per ritrovarsi, dopo gli eventi drammatici della pandemia e della guerra in Ucraina, a tirare le somme del proprio vissuto guardando al futuro incerto che ci attende.

Walter Cerfeda

Nato a Bari nel 1947, vive tra le Marche e il Salento.

Narratore e saggista, ha vinto nel 1967 il Premio “Firenze” con il libro “Il diaframma dell’infelicità” (ed. Kursaal), pubblicando in seguito “L’altra faccia della rifondazione” e “L’accordo della discordia” (Ediesse 1988); “Un nuovo contratto sociale” (Ediesse 1992); “Lunedì” (Albatros 2009); “I pupari “(Albatros 2009), opera finalista al Premio “Mario Soldati”, menzione d’onore al Premio “Le Muse” di Pisa, terzo posto per opera inedita al Premio “Città di Castello”; “Solstizio d’inverno” (Albatros 2010); “Senza preavviso” (Manni 2012); “La nuova Europa” (Ediesse 2013); “Domani” (Albatros 2014). Per i tipi de Il Raggio Verde edizioni sono stati pubblicati “Allegoria” (2016), “Coprifuoco. La Primavera araba, l’Isis, i barconi e Noi”, 2018, “Discorso sull’economia nel tempo del sovranismo”, 2019, “Cristalli” (2021). Nel 2020 è stato insignito del Premio Marzano. Nel 2022 ha pubblicato il saggio di economia “Alla fine della notte” ed. Riace. Collabora con numerose riviste nazionali e internazionali.