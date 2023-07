Incentivi per le imprese ed i professionisti, un seminario di Federaziende a Surbo

L’obiettivo è sempre quello: fornire alle piccole e medie imprese del Salento e ai liberi professionisti del territorio occasioni di crescita, lavoro e benessere. Tante sono le risorse, gli incentivi e le opportunità economiche messe a disposizione dall’Europa, dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia: è necessario, però, affidarsi ai professionisti del settore in grado di trasformare le occasioni da cogliere in realtà.

Un vero e proprio tour quello di Federaziende, che sta girando il Salento comune per comune per mettersi a disposizione di chi non vuole perdere il treno delle opportunità di sviluppo personale e aziendale. Dopo Caprarica di Lecce, si è svolto lo scorso 3 luglio, presso la Sala Consiliare del Municipio di Surbo, il terzo seminario informativo organizzato da Federaziende dal titolo ‘Incentivi e opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e liberi professionisti’.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Ronny Trio, rieletto nella recente tornata elettorale e dell’Assessore alle Attività produttive Pierluigi Bianco, è intervenuta la Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati, Simona De Lumè.

A seguire gli interventi tecnici di Eleno Mazzotta Segretario Generale Nazionale di Federaziende, Alessandro Miglietta, Presidente del CdA Federaziende Cofidi ed ancora di Simone Resinato, Presidente del Cat Federaziende Lecce.

Nel seminario si è parlato di ‘Resto al Sud’, del bando per le Imprese nei borghi, di Credito d’Imposta nel Mezzogiorno, del Credito d’Imposta beni strumentali 4.0 e soprattutto delle possibilità offerte dal Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 con cui il Governo ha varato una diminuzione del cuneo fiscale del 4%, valida da luglio a dicembre 2023, che si aggiunge alla precedente riduzione del 3% per redditi fino a 25 mila euro. La misura prevede incentivi per giovani under 36 e under 30. L’esonero contributivo under 36 è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6 mila euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi. Per i giovani neet under 30 è previsto un bonus per i datori di lavoro che gli assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.