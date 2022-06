Amministrative, Otranto non si ferma e conferma Pierpaolo Cariddi

Sarà Pierpaolo Cariddi a sedere sulla poltrona più alta del municipio di Otranto. I cittadini che si sono recati alle urne hanno scelto con il voto di dare ancora fiducia al primo cittadino uscente.

Non è stata una campagna elettorale semplice quella andata in scena nella Città dei Martiri, famosa anche per la sua alba, la prima a sorgere sulla punta pù a est dell’Italia. Un faccia a faccia a suon di programmi, idee e proposte tra l’ingegnere Pierpaolo Cariddi, che aveva raccolto il testimone dal fratello Luciano che per ben dieci anni aveva amministrato il bellissimo comune in riva all’Adriatico e l’avvocato Luca Bruni, cugino di un altro Bruni, quel Francesco senatore della Repubblica e fidatissimo uomo di Raffaele Fitto. Una sfida a due accesa, ma non per questo scontata. Anche nell’esito della corsa per conquistare la fascia tricolore e poltrona pià alta del Municipio.

Alla fine gli elettori che si sono presentati all’appuntamento con le urne, fissato domenica 12 giugno, hanno deciso. Ora, la bella cittadina nota per la sua storia e la bellezza mozzafiato dei vicoletti del centro storico potrà concentrarsi ad affrontare l’estate. E i prossimi cinque anni guidati ancora da Cariddi.