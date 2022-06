Giovanni Mauro raccoglie il testimone di Luigi Arcuti, è lui il nuovo sindaco di Aradeo

Giovanni Mauro è il nuovo sindaco di Aradeo, comune che sfiora per poco i 10mila abitanti. Tocca a lui, ora, raccogliere l’eredità politica lasciata da Luigi Arcuti, recentemente scomparso. Fin dalle prime schede scrutinate, l’affermazione dell’ingegnere (che ha ricoperto il ruolo di assessore all’Ambiente) sul competitor Gerardo Filippo è stata chiara e si è consolidata voto dopo voto.

Erano due le formazioni scese in campo con altrettanti candidati, pronti a concorrere per conquistare lo scranno più alto del Palazzo Comunale. A condentersi la fascia tricolore sono stati Giovanni Mauro, con la lista “Aradeo Cambia” e Gerardo Filippo, politico di centrodestra di grande esperienza, a capo della Lista “Ripartiamo per Aradeo”.

In questi mesi si sono dati battaglia per convincere gli elettori, che il 12 giugno si sono recati alle urne. Alla fine hanno scelto: sarà a guidare la città per i prossimi cinque anni. Ha vinto il suo programma.

Il post di Gerardo Filippo

Ammette la sconfitta, Filippo in un post affidato al suo profilo facebook: “Il risultato delle elezioni comunali di Aradeo è inequivocabile. La lista “Aradeo Cambia” con il suo candidato sindaco Giovanni Mauro ha ampiamente vinto con una larghissima percentuale di consenso. Ne prendiamo atto democraticamente. Sull’esito elettorale hanno pesato diversi fattori come per esempio l’onda emotiva per la prematura scomparsa del Sindaco Luigi Arcuti che ha fatto passare in secondo piano le carenze pure presenti nei cinque anni di governo appena concluso. A questo si aggiunga la difficolta incontrata nel dare vita ad una lista alternativa, preparata in un tempo molto ristretto, e senza il supporto del gruppo consiliare di minoranza uscente che, evidentemente, non ha saputo costruire nel tempo una valida alternativa” si legge.

“RipartiAMO per Aradeo inizia oggi un nuovo percorso per rappresentare la minoranza consiliare ed interpretare le istanze e le aspettative dei cittadini nel rigoroso rispetto della legalità e con la prospettiva di guardare lontano, per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità.Formulo a Giovanni Mauro gli auguri di buon lavoro e ringrazio tutti i candidati della mia lista che con lealtà e coraggio hanno combattuto una battaglia difficile” conclude.