Tecnico della Promozione del Turismo AR.VR.AI. Sostenibile, un Corso per formare i professionisti del futuro

Il mondo del turismo sta vivendo una rivoluzione, guidata dall’innovazione tecnologica che ha cambiato in cui viaggiamo e viviamo le nostre esperienze e dalla crescente consapevolezza ambientale. In questo contesto, la figura del Tecnico della Promozione del Turismo AR.VR.AI. Sostenibile rappresenta un profilo professionale di grande attualità e potenziale. E in un settore in crescita queste figure saranno molto richieste.

Il turismo che strizza l’occhio al futuro grazie alla realtà aumentata (AR), alla realtà virtuale (VR) e all’intelligenza artificiale (AI) è un mercato in continua espansione, con una crescente domanda di professionisti che, grazie al legame tra tecnologia e sostenibilità, saranno in grado di creare esperienze innovative e coinvolgenti.

Questo nuovo profilo professionale nasce dall’esigenza di creare esperienze turistiche uniche e coinvolgenti, sfruttando le potenzialità della realtà aumentata (AR), della realtà virtuale (VR) e dell’intelligenza artificiale (AI). Immaginate di visitare un antico sito archeologico, potendo visualizzare in tempo reale come era in origine, grazie a un’app di realtà aumentata. Oppure di immergervi in un’esperienza virtuale che vi trasporta nei fondali marini, sensibilizzandovi sulla tutela degli ecosistemi. Ma l’innovazione tecnologica non si ferma qui. L’intelligenza artificiale, ad esempio, può essere utilizzata per personalizzare al massimo le esperienze turistiche, proponendo itinerari su misura in base ai gusti e alle preferenze di ciascun viaggiatore.

Un corso che guarda al futuro

Il corso di formazione per Tecnico della Promozione del Turismo AR.VR.AI. Sostenibile, firmato da Asesi, offre una preparazione completa e multidisciplinare, che spazia dalle competenze tecniche alla conoscenza del territorio, passando per le strategie di marketing digitale e la comunicazione efficace.

Essere un Tecnico AR.VR.AI. nel Turismo significa creare esperienze immersive per offrire ai turisti un’esperienza unica e coinvolgente, valorizzare il territorio usando le ‘nuove’ tecnologie per promuovere le bellezze naturali e culturali di una destinazione, creando contenuti interattivi e personalizzati per ogni tipo di viaggiatore. E, soprattutto, significa favorire un turismo sostenibile promuovendo pratiche di viaggio responsabili e rispettose dell’ecosistema.

Perché scegliere questo percorso formativo?

Scegliere questo corso significa investire sul proprio futuro professionale, entrando a far parte di un settore in costante evoluzione e con grandi prospettive di crescita.

Destinatari:

15 giovani e adulti che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e proseguono gli studi per acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), in possesso di:

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

– diploma professionale coerente con il percorso di IFTS di cui si intende conseguire la specializzazione.

Il corso di formazione per Tecnico della Promozione Turistica AR.VR.AI. Sostenibile della durata di 800 ore totali (400 in aula e 400 in alternanza rafforzata in azienda) rappresenta un investimento nel futuro. Offre l’opportunità di diventare protagonisti di una rivoluzione in atto, contribuendo a rendere il turismo un’esperienza sempre più coinvolgente, sostenibile e memorabile.

Non perdere questa opportunità di diventare un protagonista del turismo del futuro!

Per informazioni scrivere una mail a [email protected] o chiamare negli orari di ufficio al numero 0833.914232.