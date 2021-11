Smart mobility management, a Lecce e Tricase il corso per la mobilità sostenibile di merci e persone

Ci sono ancora posti disponibili per il corso di Smart mobility management, il Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci che è parte dell’offerta formativa della rete di Its Logistica Puglia. L’academy, specializzata nell’area della mobilità sostenibile, organizza nel Salento, tra Lecce e Tricase, il corso biennale gratuito a numero chiuso, teso a formare profili professionali in grado di partecipare ai processi di organizzazione e gestione di persone e merci.

Lo studente, al termine del percorso biennale – 2021/2023 – sarà in grado di svolgere delle mansioni di natura tecnica, organizzativa e commerciale, e di partecipare ai processi di scelta tesi ad individuare le soluzioni logistiche più opportune per il trasporto di merci e persone, avendo anche contezza delle più recenti tecnologie e delle più innovative modalità di trasporto disponibili.

In tempi in cui, anche grazie allo sviluppo dei siti di e-commerce, la logistica è divenuto uno dei settori strategici, gli studenti potranno perfezionare le proprie abilità acquisendo competenze necessarie per operare all’interno di imprese di produzione di beni e servizi, dei trasporti marittimi ed aerei, di agenzie e vettori di spedizione nazionali ed internazionali. Nel settore logistica saranno in grado di operare nel campo delle infrastrutture, della gestione del traffico e dell’assistenza ai mezzi, gestendo procedure di spostamento e trasporto attraverso corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; nel settore della smart mobility, acquisiranno le competenze per lavorare nell’ambito dei servizi a supporto del trasporto pubblico e privato e della innovazione del comparto automotive, oltre alla gestione delle infrastrutture e dei servizi logistici aeroportuali.

Il corso di Smart mobility management si articola in un piano formativo della durata complessiva di 1800 ore, divise in due annualità, di cui 720 ore – il 40 per cento – sono dedicate agli stage, mentre il restante 60 per cento saranno dedicate alla didattica, a laboratori d’impresa e a laboratori 4.0, che prevedono simulazioni di scenari tramite utilizzo di realtà aumentata o immersiva.

Gli interessati potranno contattare la sede di Lecce o l’istituto Don Tonino Bello di Tricase, che, tra i molteplici indirizzi di studio, annovera anche i settori di trasporto aereo e navale, i cui sbocchi professionali o specializzanti si accostano facilmente al settore della logistica marittima e area.

Per iscriversi:

Sede di Lecce: via Umbria 19, tel. 0832.1827660;

Sede di Tricase c/o Istituto Don Tonino Bello Tricase, Via Apulia, tel. 0833.544246.