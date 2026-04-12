Contro il Bologna giallorossi alla ricerca del sorpasso alla Cremonese, le probabili formazioni

Dopo la prestazione umiliante del lunedì di Pasquetta, quando, i giallorossi hanno fatto da sparring partner all’Atalanta, scesa nel Salento per fare breve gita fuoriporta, ancora poche ore e capitan Falcone e compagni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Renato Dall’Ara” nella sfida che li vedrà opposti al Bologna.

Entrambe le compagini arrivano alla partita con le polveri bagnate, i salentini, ripetiamo, per l’umiliazione subita in casa da parte degli orobici e, i felsinei, dalla sconfitta interna da parte dell’Aston Villa che ne dovrebbe aver decretata l’uscita dall’Europa League.

Qui Bologna

Mister Vincenzo Italiano non può contare su Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Ferguson. In attacco potrebbe essere schierato dall’inizio Odgaard al posto di Castro, supportato, tra gli altri, da Orsolini.

Qui Lecce

Di Francesco ritrova Gallo, che non dovrebbe essere schierato dal primo minuto, quindi, conferma per Ngom; Coulibaly torna dall’inizio, per il resto, confermata la formazione fallimentare vista con l’Atalanta.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira

Arbitro: Colombo di Monza

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta della partita su Sky e Dazn