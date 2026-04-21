Cuore e reazione contro la ‘Viola’, i commenti del post partita

Forse sarebbe potuto arrivare un altro risultato, ma per come si era messa la gara quello di oggi è stato un pareggio importante, soprattutto perché, dopo tante gare vergognose e all’insegna dell’anonimato, questa vota si è reagito e dimostrato carattere.

Adesso, messo alle spalle questo risultato, bisogna proseguire su questa strada e fare risultato pieno a Verona e Pisa.

“Mi sembra di rivedere le gare precedenti, abbiamo fatto bene nei primi 25 minuti, poi abbiamo subito il gol, rischiato di prendere il secondo, ma grazie a questa prestazione di grinta, ma anche tecnica, siamo riusciti a recuperare, ma questo deve essere l’atteggiamento da mettere in campo per raggiungere l’obiettivo”, ha affermato Di Francesco al termine della partita. “Abbiamo fatto la scelta di andare in ritiro dopo questa sfida per preparare al meglio gli incontri di Verona e Pisa. Oggi voglio fare i complimenti prima alla curva, che ci ha sostenuto sempre e poi ai ragazzi, ho visto la squadra che mi piace e che vorrei vedere fino alla fine. Gandelman si sta riprendendo e ho preferito non farlo partire dall’inizio per alcuni equilibri, Banda non si è mai allenato, ha fatto una settimana a parte, non si sentiva di iniziare e dopo la gara aveva qualche fastidio, spero sia nulla di grave”.

È stata poi la volta del centrocampista giallorosso Ngom: “Penso che alla squadra faccia bene il ritmo alto e quando lo abbassiamo, siamo meno competitivi. Sono contento di giocare tanto e di avere molta fiducia da parte di tutti, ma l’obiettivo principale è che la squadra rimanga in Serie A. Quella mostrata nel secondo tempo è stata la reazione giusta e questo carattere dovremo avere nelle prossime gare”.

“Temevo molto questa partita dopo il periodo che abbiamo avuto e per le assenze e si è visto nella ripresa, il primo tempo abbiamo fatta abbastanza bene, ma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, ma il Lecce ha fatto un grande secondo tempo”, ha dichiarato il tecnico dei viola Paolo Vanoli. “Gosens ha avuto un problema al flessore che valuteremo, ma Balbo è stato bravo e ha fatto una buona gara. I tre punti con la Lazio sono stati importanti per questa sfida, l’ultimo pezzo è quello più difficile, ma da adesso avremo una settimana tipo e speriamo di recuperare alcuni calciatori. Stasera abbiamo fatto tanti errori e dobbiamo migliorare in prospettiva futura, la forma fisica aiuta a migliorare, ma nella stanchezza bisogna vedere di commettere meno errori possibili. Mi aspetto tanto da me stesso e dai calciatori e ho detto loro che fino alla fine pretendo tanto, dobbiamo terminare un percorso, ma crescere anche mentalmente per il futuro, ma anche per rispetto dei tifosi”.

Ultimo a parlare il difensore dei toscani ed ex giallorosso Marin Pongracic: “Il punto è importantissimo, avremmo voluto vincere, ma abbiamo fatto un buon risultato. Sono stato qui due anni e so che queste gare sono difficili, lo stadio si riscalda e diventa dura per tutta. In tutti i gol che si prendono c’è sempre un margine di errore, altrimenti le gare terminerebbero tutte 0-0. Il Lecce ha calciatori forte sui calci piazzati, perché sono strutturati. Oggi ho messo il cuore in campo, volevamo vincere, ma sono felice di aver aiutato la mia squadra, non so se quella di oggi sia stata una delle migliori prestazioni dell’anno. Qui ho fatto una bella esperienza ed è stato un passo importantissimo, ho trovato per la prima volta nella mia carriera continuità e anche le persone fuori dal campo mi sono rimaste dentro”.