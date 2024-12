Basket Serie A2, Nardò dà segnali di vita ma a Orzinuovi arriva un altro ko

È stato un Nardò che ha dato piccoli segnali positivi quello dí Orzinuovi, ancora insufficienti però per spezzare la serie negativa che arriva a 5 sconfitte consecutive e disegna certamente il momento sin qui più difficile della stagione. Rispetto alle ultime sconfitte, sono emersi discreti elementi di novità su cui costruire il futuro.

Nikolic, Donadio, Mouaha, Stewart e Iannuzzi cominciano la partita per HDL. Subito 7-0 per i granata, che sorprendono la squadra di casa che, però, si riorganizza presto e risponde con un parziale di 8-0. Esce Nikolic ed entra Zugno, Donadio infila dalla linea dei 6.75, Dalmonte cambia ancora: fuori Mouaha e Iannuzzi, dentro Woodson e Thioune. Il Toro fa confusione in attacco, sbagliando scelte e tiri. Orzinuovi, con il minimo sforzo, chiude avanti la prima frazione (17-13). Rientra Iannuzzi, ma a Nardò servirebbe una consistente dose di lucidità. Woodson trova un canestro molto difficile in penetrazione, troppo poco in una fase in cui per fortuna i padroni di casa non sembrano avere la forza di sfondare. Segna Ebeling grazie a un assist da copertina di Iannuzzi. Il Toro ricuce qualche punto (29-26), ritrovando un po’ di fluidità. Mouaha si fa male alla caviglia ed esce, Guariglia e Williams allungano di nuovo (36-28). Finale di tempo brutto dei granata e il bilancio all’intervallo è 40-32.

Un po’ di errori al tiro da una parte e dall’altra in avvio di terzo quarto. I granata cercano spesso Iannuzzi nel pitturato, dove Guariglia non concede molto. Nikolic rompe il ghiaccio dal perimetro, ma Vencato fa girare bene i suoi rendendo sempre efficaci le offensive orceane. Cambio in cabina di regia, entra Zugno per Nikolic poi anche Ebeling per uno Stewart lontanissimo dai suoi standard. 5 punti consecutivi di Woodson (50-47) tolgono la partita dai binari morti del controllo di Orzinuovi. Thioune da sotto da -2, c’è partita anche perché Nardò adesso difende molto meglio. Ebeling schiaccia di nuovo, ma Williams segna una tripla pesantissima (56-51). Segna Zugno, Donadio recupera un pallone di platino che Ebeling capitalizza al massimo. Il Toro torna di nuovo a distanza di 3 punti, serve uno scatto d’orgoglio per rovesciare il banco. Il tentativo dalla distanza di Mouaha non ha fortuna, quello di Devoe sì, +8 Orzinuovi a 34 secondi dalla sirena e match in archivio. Finisce 66-58.