Conto alla rovescia per il Beach Pro Tour “Futures”, sulla sabbia di San Cataldo i grandi campioni del beach volley

Quasi 200 atleti provenienti da tutto il mondo, le coppie italiane più vincenti quali Menegatti-Gottardi, Windish-Dal Corso, Marchetto-Viscovich; Alfieri-Sacripanti e Abbiati-Andreatta, per una quattro giorni all’insegna dello sport.

Tutto pronto alla “Beach Arena” (struttura creata appositamente e che verrà utilizzata nel tempo per i prossimi appuntamenti sportivi) del Molo di Adriano a San Cataldo, dove, dal 7 al 10 luglio, si disputerà il Beach Pro Tour “Futures” di beach volley, uno dei principali appuntamenti internazionali che prevede la partecipazione dei migliori atleti della specialità, in base al proprio ranking mondiale.

Quella della marina leccese è la terza della quattro tappe italiane, dopo quella di Cervia di maggio e dei Giardini Naxos che ha preso il via giovedì e si concluderà domani. Ultimo appuntamento quello a Cirò Marina

“Negli scorsi anni abbiamo ospitato alcune gare del campionato italiano, ma con questo evento abbiamo deciso di alzare l’asticella. È stato possibile fare ciò grazie al sostegno della Regione e al supporto della Fipav, a gennaio abbiamo candidato alla Cev San Cataldo, i Giardini Naxos e Cirò Marina per ospitare tre delle quattro tappe di questo torneo nel Sud Italia ed è stata accolta. Saranno quattro giorni di grande beach volley, continuiamo a puntare sugli eventi sportivi per fare in modo che questi possano fungere da attrattore turistico”, ha affermato l’Assessore allo Sport e al Turismo, Paolo Foresio.

“Siamo onorati di poter ospitare qui questo evento, è stato profuso un grandissimo sforzo e la Federazione ha accettato di buon grado questo progetto ‘Made in Sud’, il livello tecnico sarà molto elevato e manifestazioni del genere non si possono portare avanti senza la sinergia tra tutti gli attori istituzionali. In questo momento serviva una scossa perché il territorio, per quel che riguarda lo sport, era un po’ dormiente”, ha invece dichiarato il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Lecce,-Brindisi, Pierandrea Piccinni.

“Mi unisco all’orgoglio e alla soddisfazione per l’organizzazione di questa iniziativa, siamo sempre al lavoro per cercare di incrementare tutti i tipi di turismi e questo evento rientra nel turismo sportivo. La Regione Puglia si pone come territorio di riferimento per l’organizzazione manifestazioni sportive, come, anche, i Giochi del Mediterraneoche si svolgeranno l’anno prossimo a Taranto. Vogliamo ricordare che Lecce oltre a essere una città storica e archeologica è una località di mare e anche su questo bisogna puntare”, sono state, invece, le parole del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

“Mi dispiace non essere con voi, anche perché sono leccese, ma mi trovo ai Giardini Naxos dove si sta svolgendo la seconda tappa del torneo, ma la settimana prossima ci sarò. Le cose stanno andando per il verso giusto e cercheremo di organizzare una manifestazione degna per la città di Lecce e ci teniamo a fare bella figura. Le nostre rappresentative faranno in modo di distinguersi e cercheranno di dare lustro alla delegazione”, ha chiosato Luigi Dell’Anna, Coordinatore delle squadre nazionali di Beach Volley.

Ultimo a prendere la parola, il Governatore di Puglia, Michele Emiliano: “Lecce città di mare è una sfida bellissima sulla quale abbiamo riflettuto e puntato molto. la Luglia è molto legata alla pallavolo, Fefè De Giorgi è diventato il motivatore di Puglia Promozione. Lo sport è qualcosa di inspiegabile, che commuove le persone. Questa regione ha tradizioni pallavolistiche importantissime, e un tale evento, certamente, sarà visto e rivisto per diverse settimane anche in differita e ne approfitteremo per raccontare le spiagge di Lecce”.