A Santa Caterina tutto pronto per Campionato Zonale ILCA di Vela

Domani e domenica il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò ospiterà, dalle 11.30 circa, due tappe del Campionato zonale ILCA: alla competizione prenderanno parte i migliori equipaggi velistici pugliesi, circa 90 imbarcazioni in tutto tra le quali anche quelle degli atleti del Circolo, tra i favoriti per il podio.

Inizia così la lunga estate di eventi sportivi affidati all’ormai collaudata organizzazione del Circolo nautico “con l’indispensabile e decisivo supporto del Comune di Nardò”, spiega il presidente del sodalizio Domenico Falco, “che patrocina l’evento”.

Nelle scorse settimane – sabato e domenica 18 e 19 maggio – anche Gallipoli ha ospitato regate valide per il Campionato zonale pugliese ILCA. In gara per il Circolo cinque atleti accompagnati dal coach Carmine Bresciani – Pietro Colazzo, Lorenzo Ripa, Jacopo Risolo, Marina Murri e Giulio Mariano – che hanno tutti riportato eccellenti risultati. Per ILC4, Pietro Colazzo ha concluso la gara con un primo posto, Lorenzo Ripa si è classificato secondo (primo under 16), Jacopo Risolo, alla sua prima regata, ventitreesimo su 30 partecipanti di categoria.

Grandi risultati anche negli ILCA6 con Marina Murri seconda in categoria femminile e ottava assoluta su 21 partecipanti; negli ILCA 7, al suo esordio di categoria, Giulio Mariano ha concluso ottavo su 21. “Sono ormai anni che la nostra squadra è tra le prime in Puglia”, aggiunge il coach Carmine Bresciani, “Ottime le regate disputate in campo zonale e nazionale”.