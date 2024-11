Casarano Rally Team brilla con Liguori-Nicastri alla Finale Coppa Italia

La 40^ edizione del Rally della Lanterna ha portato un ottimo risultato al Casarano Rally team, grazie a Giorgio Liguori e Matteo Nicastri che hanno conquistato su Renault Clio Rs, la classe R3 e si sono distinti nel trofei Pirelli e nel R-Italian Trophy. Una gara da parte del collaudato equipaggio tutta da primato nella loro categoria sin dalle prime battute, culminata all’arrivo vittorioso con ampio margine e il buon piazzamento nel la sfida a distanza.

Immediate le congratulazioni di Pierpaolo Carra che è a capo del Casarano Rally Team: “Siamo davvero contenti di questo risultato, Liguori è un vero talento, in pratica è cresciuto con noi, inanellando prestazioni sempre molto convincenti. Sono certo che potrebbe competere anche in altre categorie, fino alla classe regina. Gli auguro un futuro con tante altre soddisfazioni”.

Liguori nel dopo gara ha dichiarato: “E’ andata bene, sapevo che lla classe era abbordabile, ma a me interessavano soprattutto i trofei e quindi ci siamo dovuti confrontare con le vetture Rally 4. In tal senso Sono contento che il gap dal primo è rimasto contenuto, in una gara molto difficile con prove selettive, non abbiamo neanche preso grossi rischi, noi abbiamo fatto una scelta di compromesso, certo forse si sarebbe potuto azzardare qualcosa, ma siamo soddisfatti per le nostre possibilità del risultato che è arrivato.”.