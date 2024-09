Il salentino Daniele Albahari Campione Italiano di Drag Racing

Nello scorso fine settimana, si sono svolte, a Rivanazzano Terme in provincia di Pavia, le gare di accelerazione (dragracing) organizzate da A,p-American Motorsport Pavia e sotto licenza ufficiale di Aci Sport. Le gare di accelerazione sono prove di regolarità disputate da due veicoli su un percorso rettilineo (nella fattispecie, lungo un quarto di miglio), con partenza da fermo, tempo prestabilito al quale avvicinarsi il più possibile.

L’evento, giunto alla ventesima edizione e denominato Hills Race, vede ogni anno circa 8.000 presenze tra il pubblico ed un centinaio di Team provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Germania ed Olanda sfidarsi sul famoso “quarto di miglio” (402,336 metri) in diverse classi di velocità. Per i piloti stranieri, la gara è valida per la classifica europea. Nella categoria A1 pro ha vinto il pilota gallipolino Daniele Albahari, classe 1978, che nel suo palmares ha un podio nel 2019, un altro nel 2023 e con questa vittoria due nel 2024. Sul podio, è stato affiancato da Manuel Cassinelli, secondo classificato e Michele Dicarlo.

Albahari, che è Sovrintendente capo della Polizia Locale di Gallipoli, fa parte del Team “Street Outlaws drt Italy”, piloti provenienti da diverse zone d’Italia accomunati dalla passione per la velocità nonostante l’età di questi bolidi. La sua auto infatti è una Dodge Coronet del 1967 – 7400 di cilindrata – ed è seguita dall’officina specializzata 2000motors con sede a Nichelino. Dello stesso Team fa parte anche il secondo posto nella categoria A2 pro, Oscar Chiozzini di Faenza.

Caratteristiche le esclamazioni dello speaker dell’evento, Fabio Momina detto Momo – commentatore sportivo per Sky ed Eurosport – il quale ad ogni “lancio” ribadisce la provenienza salentina di Albahari dando così l’opportunità al pubblico presente di tifare e conoscere passione e caparbietà dei piloti. Pubblico che a differenza di quanto avviene in altri sport motoristici, ha la possibilità di entrare nei paddock per scattare foto ricordo e parlare direttamente con i protagonisti.

Prossimo evento ufficiale organizzato da Amp sarà il “Wide Open” a Maggio 2025 sempre in quel di Rivanazzano Terme.