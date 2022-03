Il padel è sempre più popolare in Italia: moda o gioco del futuro?

Il padel è il gioco del futuro? Chi è il giocatore tipo in Italia e come mai è così popolare

Il Padel è il gioco del futuro o è solo una moda destinata a spegnersi con il passare degli anni? Vediamo perché questo sport è diventato così popolare e giocato in Italia.

Un solo sport, tra tutti quelli che sono stati frenati dalla pandemia, ha continuato a resistere e a crescere a dismisura: il Padel. Lo sviluppo di campi e Club che si occupano di questo sport è inarrestabile: parliamo di circa 2000 campi su tutto il territorio italiano. Le motivazioni di questo boom sono solo in parte riconducibili al Covid: questo gioco è in crescita da ben 4 anni e, nell’ultimo periodo, sono sempre più i terreni da tennis e da calcio trasformati per il Padel. Secondo il sito Mr. Padel Paddle, specializzato in questo gioco tanto amato, non c’è crescita uguale a questa del padel nello sport italiano dagli anni 90.

Secondo l’analisi del sito parliamo di un incremento delle strutture del 50% (da 547 a 828) e ora ci si può anche scommettere grazie a Eurobet. L’attenzione da parte del mercato degli operatori di scommesse sportive ci deve far pensare, ovviamente, a quanto interesse provochi il padel e quanta voglia ci sia, anche da parte degli scommettitori, di puntare su questo o quell’incontro.

I maggiori incrementi (rispetto alla costruzione di campi outdoor) ci sono stati in Lazio, poi in Sicilia e in Lombardia (regione che resta la prima per i campi indoor). Un altro parametro analizzato (e che rappresenta in pieno il successo del padel in Italia) è quello delle prenotazioni dei campi. Secondo i dati dei SEO di PUC (Prenota Un Campo, app di prenotazioni di sport sul nostro territorio) nel 2020 ci sono state più di un milione e mezzo di prenotazioni. Numeri, insomma, incredibili per uno sport relativamente nuovo.

Chi è il giocatore tipo di padel?

Inutile dire che in Italia gli appassionati di calcio siano ancora in tanti. Se pensiamo, ad esempio, a quanto seguito abbia il Lecce primo in classifica dopo la vittoria con la Cremonese abbiamo ancora tanta strada davanti per far scoprire sport alternativi. Ma, va detto, che piano piano il padel sta conquistando tutti. Qual è l’identikit dell’appassionato di padel? Questo è uno sport, innanzitutto, amato dai tennisti che ne riscontrano le similitudini ma anche dagli ex calciatori che ne sono, quasi, uno sponsor involontario. Si può, comunque, praticare a livello agonistico ma è molto divertente anche nelle forme più amatoriali che coinvolgono anziani e bambini.

L’attrezzatura costa poco, quindi il padel non ha nessun tipo di barriera, né di sesso, né di ceto. Capita, infatti, molto spesso che si giochi a coppie miste con una crescita importante anche di donne che amano questo tipo di gioco. Uno sport semplice, che si gioca subito, non c’è bisogno di conoscenza tecnica per fare una partitella e le regole sono poche e molto facili.

Francesco Totti: testimonial senza tempo di questo sport tanto amato

Abbiamo detto, quindi, che gli ex calciatori sono tra i testimonial inconsapevoli della crescita di questo sport nel nostro paese. Da Bobo Vieri, uno dei primi a divertirsi con gli amici sui campi indoor di Milano, a Cassano con Ventola e Adani. Il padel unisce nel nome di un agonismo antico e permette a chi ha ancora voglia di sfidarsi di giocare partite divertenti con un paio di racchettoni e palline (e in un campo più piccolo di quello regolamentare da tennis).

Altro grande appassionato è Francesco Totti, acclamato con un tifo da stadio in una delle sue ultime sfide con un beniamino giallorosso: Daniele De Rossi. La partita tra i due è stato un vero e proprio show immortalato dai fotografi. Questo non rappresenta, quindi, solo l’amore degli italiani e dei romani nei confronti dei due ex campioni ma anche l’interesse, evidente, nei confronti di uno sport che un po’ ci ricorda l’estate al mare con le racchette di legno, in quel mix tra puro divertimento e un tentativo (a volte decisamente riuscito) di restare in forma con un po’ di movimento tra gli amici. La partitella a settimana, infatti, è uno dei momenti di svago più amati, anche per toglierci di dosso un bel po’ di stress accumulato.

(Ph. : https://www.centrofisioterapiaroma.it/wp-content/uploads/2021/08/padel-6322450_1280.jpg)