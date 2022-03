Next Nardò, esonerato Gandini. Michele Battistini è il nuovo allenatore granata

coach Marco Gandini. Al suo posto la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Michele Battistini, autentico artefice della storica promozione in Serie A2 lo scorso anno. Dopo la sconfitta con Latina , la società granata ha sollevato dall’incarico ilAl suo posto la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a, autentico artefice della storica promozione in Serie A2 lo scorso anno.

“Ringraziamo Marco per la professionalità dimostrata. Non è stata una scelta facile. Gandini ha sempre dato il massimo – dichiara il presidente Ivan Marra – ma arrivati a questo punto e visti i risultati ottenuti fino ad ora non era possibile fare altro. Era necessario un cambio di rotta anche per responsabilizzare i giocatori. Ora spetterà a loro darsi da fare per dimostrare di meritare questa maglia. A Marco vanno gli auguri della nostra società per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali”.

Per coach Battistini, neretino verace, si prospetta un compito difficile e pieno di responsabilità nell’occasione unica di trascinare il Toro verso l’agognata salvezza. Un segnale che la società granata ha deciso di mandare al roster e alla tifoseria che mai come nei prossimi match sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo prefissato: quello di difendere la categoria conquistata lo scorso 23 giugno.

La squadra, in queste ore, è già in palestra a disposizione di Battistini e del vice Quilici per preparare la gara esterna di Ferrara con palla a due domenica 27 marzo alle ore 12:30.