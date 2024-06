Nella prova di Sarno del Campionato Italiano Formula Challenge, Motorsport Scorrano sugli scudi

Con due piloti sul podio, tutti e due al primo posto di classe e altrettanti a punti, la Motorsport Scorrano è assoluta protagonista a Sarno nella gare del Campionato Italiano Formula Challenge.

La scuderia salentina vince la classe N1400 con il giovane Rocco Figliolia, 18 anni, di Fisciano, al primo anno di attività, con la Peugeot 106 rally preparata da Figliolia Motors, gestita dal papà Claudio. Il giovane pilota già dalle qualifiche si è fatto notare per le sue doti velocistiche dominando, poi, gara 1, 2 e 3 contro 8 avversari molto agguerriti.

Ancora un primo posto di classe RS 1.6 Plus per Emanuele Losito di Torchiarolo su Peugeot 1600 16v preparata dal Figliolia Motors, vice campione 2023 del Campionato Italiano Formula Challenge. Ha preso parte a Sarno senza velleità di campionato, ma ha finito per ben figurare.

Infine, in classe Kart Cross al via della prova i piloti Enzo Polimeno di Scorrano e Damiano Negro di Supersano, non avevano mai corso a Sarno e la scarsa conoscenza del percorso ha condizionato la loro gara portandoli a conquistare la quarta e quinta posizione di classe.

Da segnalare la conquista della coppa di primo degli Under 23 da parte di Rocco Figliolia che cosi si porta al primo posto del Campionato Italiano Formula Challenge nella speciale classifica l’1 1 settembre a Torricella per la terza prova del Campionato Italiano Formula Challenge.