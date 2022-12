“Racing Christmas in Salento, a Scorrano in scena il raduno delle vetture da corsa

Ancora poche ore e questo pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, a Scorrano, prenderà il via la grande manifestazione “Racing Christmas in Salento”.

L’iniziativa, in programma nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, vedrà il raduno di vetture racing, è promossa dal Comune di Scorrano e sostenuta dall’Automobile Club d’Italia, dall’Automobile Club Lecce e dalla Scuderia Motorsport Scorrano, con collaborazione della Confederazione Italiana Agricoltori.

La cerimonia coinvolgerà attori e protagonisti dell’automotive salentino e in genere tutti gli appassionati del motorsport a 4 ruote.

La scelta di Scorrano come sede della manifestazione non è casuale, in quanto la tradizione motoristica in questo comune, è ben radicata con diversi suoi cittadini che negli anni settanta/ottanta si sono distinti nelle competizioni motoristiche.

Ed è qui che, negli anni Novanta, nasce la MotorSportScorrano, associazione che, sulla scia della tradizione, opera nel motorsport salentino organizzando gare di livello nazionale, tenendo corsi di guida sicura e sportiva e supportando 30 piloti nella partecipazione alle gare.

Per celebrare la storia motoristica del paese il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, grande appassionato di motori, ha voluto fortemente questo evento, coinvolgendo l’Automobile Club d’Italia e e l’Automobile Club Lecce.

L’ Automobile Club d’Italia, sensibile alla sostenibilità ambientale dell’attività motoristica, ha coinvolto la Cia che provvederà a piantumare 26 alberi, uno per ogni pilota premiato, con l’obiettivo di celebrare l’eccellenza e le “radici” del Motorsport nel Salento: “un’antica tradizione e una simbolica rinascita”

Alle ore 19, è previsto l’arrivo del Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, a cui il primo cittadino il “Rosone Luminoso”, simbolo dell’eccellenza della città di Scorrano quale Capitale Mondiale delle Luminarie.

A conclusione della serata il Presidente della Scuderia Motorsport Scorrano Santo Siciliano, donerà una targa ricordo ai cittadini scorranesi che nel passato hanno partecipato alle competizioni e a sponsor e ad associazioni.

A conclusione della cerimonia la degustazione di prodotti natalizi, vermicelli con baccalà e dolci.

Il pubblico presente potrà, poi, visitare la casa di Babbo Natale allestita dall’ associazione Ames e il famosissimo Presepe di Sabbia promosso dall’associazione Promuovi Scorrano.