1° Rally delle Luminarie: lo spettacolo dei motori tra le luci di Scorrano

Il tradizionale appuntamento rallystico sulle strade del Salento si rinnova e sceglie una scenografia mozzafiato per il 2026. Organizzato dall’Automobile Club Lecce, l’evento si presenta quest’anno in una veste inedita e suggestiva: un percorso illuminato da milioni di luci colorate a Scorrano, la capitale mondiale delle luminarie. Questa edizione speciale funge da prestigioso prologo per le celebrazioni del centenario dell’Ente, previste per il prossimo anno.

Un’intesa per il territorio La presentazione ufficiale è avvenuta ieri presso il Salone “Guglielmo Grassi Orsini” dell’ACI Lecce. Alla presenza di autorità e stampa, è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Presidente dell’ACI Lecce, Francesco Saverio Sticchi Damiani; il Sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli e il Presidente dell’Asd Motorsport Scorrano, Santo Siciliano. Il progetto nasce da una sinergia totale per valorizzare il patrimonio artistico e sportivo del Salento, supportata dalla presenza di figure chiave come il consigliere regionale Stefano Minerva e il presidente della Camera di Commercio, Mario Vadrucci.

Il weekend del 27 e 28 giugno vedrà protagoniste tre diverse competizioni: il 1° Rally delle Luminarie, una gara “sprint” del calendario nazionale ACI Sport per vetture moderne; il 1° Rally Storico delle Luminarie, Dedicato al fascino delle auto d’epoca e, infine, il Salento Historic Regularity Rally, per gli amanti della regolarità a media.

Il tracciato, compatto e tecnico, attraverserà 11 comuni salentini: Scorrano, Maglie, Zollino, Martano, Cannole, Bagnolo del Salento, Muro Leccese, Sanarica, San Cassiano, Botrugno e Supersano. Il fulcro sarà Scorrano, già pronta per i festeggiamenti di Santa Domenica, che ospiterà la partenza, l’arrivo e una spettacolare prova di regolarità a tubi tra le sue celebri architetture di luce.