Il Tennis Tavolo amatoriale sbarca a Galatina, al via il primo torneo TTEC “Iron”

Il tennis tavolo amatoriale fa il suo ingresso ufficiale a Galatina. Nella mattinata di domenica 3 maggio, la palestra della Scuola Media “Giovanni XXIII” in via Corigliano si trasformerà nel cuore pulsante del ping pong salentino ospitando il primo torneo Table Tennis Exclusive Community.

L’evento porta la firma della Polisportiva La Civetta, una giovane e dinamica realtà sportiva nata nel 2024. In pochissimo tempo, l’associazione è diventata un punto di riferimento fondamentale per gli appassionati del territorio, grazie alla visione dei tre soci fondatori: Vito, Christian e Amerigo.

“La nostra storia è nata quasi per caso,” raccontano gli organizzatori. “Grazie a una serie di coincidenze fortunate, abbiamo deciso di trasformare la nostra passione in un’associazione dilettantistica dedicata interamente al tennis tavolo a Galatina, creando uno spazio inclusivo per lo sport.”

Il torneo di Galatina non è un evento isolato, ma rientra nel prestigioso circuito TTEC-FITET. Promosso dalla Federazione Italiana Tennistavolo, questo progetto mira a strutturare una rete nazionale di eventi pensati esclusivamente per il movimento promozionale.

L’obiettivo è chiaro: rendere il ping pong accessibile a chiunque, dai principianti assoluti ai giocatori non agonisti, garantendo un ambiente competitivo ma sano.

Per questa prima edizione, l’organizzazione ha scelto di puntare sulla categoria IRON, riservata esclusivamente ai giocatori entry level. Per garantire l’equità della competizione e rispettare lo spirito amatoriale della giornata. Non sono ammessi atleti con tessera agonistica FITeT; l”evento è focalizzato sulla crescita graduale e sul divertimento e l’obiettivo è permettere a tutti di mettersi in gioco senza la pressione del professionismo.

Le iscrizioni per il torneo del 3 maggio rimarranno aperte fino al 2 maggio. Partecipare è semplice, ma richiede pochi passaggi: effettuare l’iscrizione sul portale ufficiale TTEC-FITET.org; accedere alla sezione tornei e selezionare la gara organizzata da APD La Civetta. Il costo di partecipazione è di 8 euro, pagabili comodamente anche in loco il giorno del torneo.

Al termine della mattinata, verranno premiati il primo e il secondo classificato, celebrando una giornata che punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo di Galatina.

Per maggiori informazioni o supporto durante la procedura di iscrizione, i referenti della Polisportiva La Civetta sono a disposizione: Vito: 348 97 94 932 e Christian: 329 33 12 610