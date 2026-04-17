Motorsport Scorrano, Fernando e Giulia Primiceri al 59° Rally Elba tra adrenalina e tradizione salentina

La Motorsport Scorrano si appresta a vivere uno dei capitoli più suggestivi della sua stagione agonistica. Il 17 e 18 aprile, le strade dell’Isola d’Elba non saranno solo il teatro di una sfida cronometrica, ma il palcoscenico di un debutto d’eccezione: l’equipaggio formato da Fernando Primiceri e dalla figlia Giulia è pronto a misurarsi con il prestigioso campionato IRC (International Rally Cup).

Dopo i numerosi successi e i podi conquistati nelle gare pugliesi, i Primiceri alzano l’asticella. Per affrontare le insidiose e storiche curve dell’isola toscana, la scelta è ricaduta su una Skoda Fabia Evo di altissimo livello, curata dal rinomato team Colombi Racing.

“Correre all’Elba non è come correre altrove,” dichiara Fernando Primiceri. “Queste strade trasudano la storia del rallysmo. Esordire in un campionato di alto livello come l’IRC insieme a mia figlia Giulia è un’emozione indescrivibile che va oltre la semplice competizione.”

L’obiettivo della scuderia è duplice. Da un lato, c’è la volontà di adattarsi rapidamente al fondo asfaltato dell’Elba e ai ritmi serrati del campionato IRC; dall’altro, il desiderio di agire come ambasciatori del gusto pugliese.

Con il supporto tecnico della Motorsport Scorrano e l’esperienza del team Colombi Racing, la missione è chiara: correre veloci verso il traguardo, portando il cuore del Salento nel cuore della Toscana.