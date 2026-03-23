“Più Vela per tutti”, El Niño trionfa nella XVII edizione del Campionato Invernale

Si è conclusa ieri, in uno scenario di calma piatta ma grande tensione agonistica, la decima e ultima regata della diciassettesima edizione di Più Vela Per Tutti. Un campionato lungo, iniziato a ottobre scorso, che ha messo a dura prova la tenacia degli equipaggi a causa di un’invernata salentina insolitamente piovosa, costringendo gli organizzatori a continui rinvii.

L’ultimo atto della competizione è stato una sfida di nervi e tecnica: l’assenza di vento ha letteralmente dimezzato la flotta durante i due giri di boa. Tra i ritiri e le 10 miglia di percorso a bastone, a spuntarla sono state le imbarcazioni più agili, capaci di sfruttare ogni minima bava d’aria da Nord.

I risultati della giornata e la classifica finale Il protagonista assoluto è stato il Platu 25 El Niño, che ha conquistato il primo posto sia in tempo reale che in compensato. Un risultato che ha blindato la vittoria del campionato: El Niño (Platu 25), è stato il vincitore assoluto con 10 punti; Il Gabbiere (J24) al secondo posto nella Classifica Finale Compensato Robin Hood e per Tarumbò (Sunway 21) – Terzo gradino del podio.

“Dopo 17 anni, esclusa la parentesi pandemica, questo campionato è ormai una tradizione consolidata,” ha dichiarato Marco Chiurazzi, tra i motori dell’evento. “Siamo soddisfatti della riuscita nonostante il meteo sfavorevole e ringraziamo tutto il team, dalla Lega Navale di San Foca al Csi di Lecce, per il supporto costante.”