Rally Città di Casarano, pioggia di trofei per la Motorsport Scorrano e successo Under 25

Grande collezione di risultati per la Motorsport Scorrano al 31° Rally Città di Casaranocon un bottino di tre vittorie di classe, il successo tra gli Under 25 e il secondo posto nella classifica riservata alle scuderie.

A guidare il gruppo è stato l’equipaggio formato da Alessio De Santis e Matteo Bello, autori di una brillante prestazione che li ha portati al 9° posto assoluto, al 3° di gruppo e al 3° di classe Rally4 su Peugeot 208 gommata Pirelli e preparata da Ferrara Motors.

Subito alle loro spalle, Antonio Passaseo e Mattia Gravante hanno chiuso in 16^ posizione assoluta, 4^ di gruppo, conquistando la vittoria nella combattuta classe Rally5 su Renault Clio con pneumatici Pirelli curata da Trodella Racing.

Prosegue la serie di successi di classe con Francesco Casto e Luca Margarito, 19° assoluti e vincitori della classe K10 su Peugeot 106 gommata Michelin.

Ottima anche la prestazione di Ivan Falcone ed Emiliana De Marco, che hanno terminato in 20^ posizione assoluta e 6^ di gruppo, imponendosi nella classe Rs. 1.6 Plus su Citroen C2 Vts con pneumatici Pirelli gestita da Trodella, conquistando inoltre la prestigiosa classifica Under 25.

A completare il positivo bilancio, i debuttanti Luigi Venneri e Federico Fontò, su Renault Clio gommata Pirelli del Lion Team, hanno chiuso in 22^ posizione centrando anche il 2° posto di classe Rally5.

Più attardati in classifica, ma comunque protagonisti di una prova consistente, Pierpaolo Raho e Saverio Cotrufo, su Peugeot 106 gommata Pirelli, hanno chiuso in 31^ posizione sfiorando il podio di classe con il 4° posto in N2.

Da segnalare anche il successo di classe del navigatore Salvatore De Luca, portacolori della Motorsport Scorrano, che ha affiancato Francesco Negro sulla Bmw Mini Cooper S, centrando la vittoria nella classe Rs Tb 1.6.

Non è stata altrettanto fortunata la prova per altri equipaggi della scuderia, tra i ritiri eccellenti quello di Mauro Santantonio e Cosimo Cataldi, su Peugeot 208 Rally2 gommata Pirelli e preparata da ImPromotorsport, per l’occasione presentata con una nuova livrea. L’equipaggio è stato costretto ad alzare bandiera bianca per noie al motore nel corso della sesta prova speciale, quando occupava la 14^ posizione assoluta e la 9^ di classe.

Sorte analoga per Daniele Luciano e Massimo Protopapa, su Peugeot 208 Rally4 di Ferrara Motors con pneumatici Pirelli, fermatisi dopo la penultima prova speciale per una pietra che ha colpito il radiatore, mentre si trovavano in 10^ posizione assoluta.

Costretti ad arrendersi anzitempo anche Francesco Bruno e Marika Pisanò su Peugeot 106 N2, Stefano Gravante e Marco Fiorito su identica vettura e Matteo Indraccolo con Gaia Furioso su Peugeot 106 Gti in classe RS 1.6 Plus.

Molto soddisfatto il presidente Santino Siciliano per il risultato complessivo ottenuto dalla scuderia, che conferma il buon momento del team e la competitività degli equipaggi impegnati sulle strade salentine.