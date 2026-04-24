Motorsport Scorrano schiera una corazzata al 31° Rally Città di Casarano. 11 equipaggi al via

La scuderia Motorsport Scorrano cala l’asso e si presenta ai nastri di partenza del 31° Rally Città di Casarano con una flotta imponente di 11 equipaggi. Un mix di potenza, tecnica e pura passione che vede il sodalizio salentino pronto a sfidare il cronometro in tutte le principali categorie, confermandosi punto di riferimento nel panorama rallystico regionale.
Il nome di spicco in questa edizione è indubbiamente quello di Mauro Santantonio. Navigato dall’esperto Mino Cataldi, Santantonio siederà nell’abitacolo della Peugeot 208 Rally 2 (team Impromotorsport), che per l’occasione sfoggerà una livrea completamente rinnovata, pronta a dare battaglia nella classe regina.
Oltre alla partecipazione in Rally 2, la scuderia schiera una vera e propria corazzata nelle altre categorie:
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Classe Rally 4: Riflettori puntati sulle Peugeot 208 di Alessio De Santis e Matteo Bello e della coppia Luciano Daniele e Massimo Protopapa. Entrambi gli equipaggi sono noti per la loro velocità e punteranno direttamente alle posizioni di vertice.
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Classe Rally 5: Antonio Passaseo con Mattia Gravante (Renault Clio) partono con i favori del pronostico come equipaggio da battere. Grande attesa anche per il debutto di Luigi Venneri e Federico Fontò, che vivranno l’emozione unica di partire da Capilungo (Alliste), proprio sul tracciato di una prova speciale.
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K10 e RS Plus: L’esperienza di Francesco Casto e Luca Margarito su Peugeot 106 sarà fondamentale nella K10. In classe RS Plus debutta Ivan Falcone (Citroen C2 Vts) con Emiliana De Marco, mentre Matteo Indraccolo e Gaia Furioso completeranno la spedizione.
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Classe N2: La categoria più combattuta vede tre equipaggi della scuderia pronti al podio: Pierpaolo Raho con Saverio Cotrufo, Stefano Gravante con il debuttante figlio d’arte Marco Fiorito, e Francesco Pio Bruno con la giovanissima Marika Pisanò.
Il weekend della Motorsport Scorrano non si esaurisce sugli asfalti di Casarano. Il pilota Enzo Polimeno, su Kart Cross Suzuki, sarà infatti impegnato a Potenza per la seconda prova del Campionato Italiano Formula Challenge, portando i colori della scuderia oltre i confini pugliesi.