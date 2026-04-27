Il Rally Città di Casarano ‘incorona’ Francesco Rizzello per la nona volta

Davanti ad un folto ed appassionato pubblico e con un colpo di scena finale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, si è appena conclusa sulle strade del basso Salento la 31ma edizione del Rally Città di Casarano. La manifestazione, tappa d’apertura della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport, è stata organizzata dalla Scuderia Casarano Rally Team in collaborazione con l’Automobile Club Lecce, confermandosi come uno dei “Grandi Eventi della Regione Puglia – European Region of Sport 2026”.

Ad arrivare trionfante in piazza San Domenico è stato, per la nona volta in carriera, il salentino Francesco Rizzello. Il detentore della Coppa Rally di Zona 2025, a bordo di una Skoda Fabia RS R52N Rally 2 e in coppia con il fedele navigatore Fernando Sorano, ha dominato la corsa sin dalla prima Prova Speciale.

Con i colori della scuderia Casarano Rally Team, Rizzello ha completato i 67,30 km cronometrati (suddivisi in sette prove) con il tempo complessivo di 46’43.1. “In questa che è la gara di casa, abbiamo deciso di fare dei test e di estremizzare la conoscenza della vettura insieme al team”, ha dichiarato un entusiasta Rizzello sul podio. “Siamo andati subito forte su Specchia e abbiamo tenuto un gran ritmo fino alla fine. Mi dispiace per il ritiro finale di Massimo e Mirko”.

La gara è stata segnata da un imprevisto nell’ultimo passaggio di Torre Vado. La Skoda Fabia RS di Massimo De Rosa e Mirko Di Vincenzo, che avevano occupato stabilmente la seconda posizione inseguendo il leader, è improvvisamente cappottata. Nonostante l’equipaggio sia rimasto illeso, la vettura ha bloccato la carreggiata costringendo il direttore di gara, Manlio Mancuso, a determinare il tempo imposto per le vetture seguenti.

In virtù dello scorrimento della classifica (ferma alla penultima PS), il secondo posto assoluto è andato a Guglielmo De Nuzzo. Il giovane pilota casaranese, navigato da Maurizio Iacobelli su Skoda Fabia Evo (Team Erreffe), è stato autore di una rimonta prodigiosa dopo aver accumulato 47 secondi di ritardo nella prima giornata a causa di una foratura. Sul terzo gradino del podio è salito il salernitano Gianluca D’Alto, in coppia con il laziale Mirko Liburdi, anch’essi su Skoda Fabia.

Al quarto posto si è piazzato il salentino Matteo Carra (navigato da Lorenzo Mezzina), seguito dal veterano Maurizio Di Gesù con Gianmarco Manco. Sesta posizione per il siciliano ‘PINOPIC’ sulla grintosa Toyota Gr Yaris con Cristian Quarta. A completare la top ten Claudio D’Amico (Peugeot 208), primo di gruppo RC4N e Mattia Mele e Alessio De Santis.

Nelle altre classi, successi per Michele Serafini (Renault Clio N3) in 5N e Agostino Coletta (Peugeot 106) in 6N. Sfortuna invece per l’unica donna al volante, Valeria Pranzo, costretta al ritiro per un guasto ai freni già sulla PS1.

Parallelamente alla gara moderna, il 1° Rally Storico ha visto il successo del casaranese Rocco Cavallo su Fiat 131 Racing, seguito da Giovanni e Mattia Casto (Peugeot 205). Tra le vetture classiche, traguardo raggiunto per Alessio e Giovanni Ascione su Fiat Uno Turbo.

Con il supporto di Regione Puglia, Provincia di Lecce e i Comuni di Casarano e Miggiano, l’evento ha ribadito ancora una volta l’eccellenza organizzativa e la passione motoristica del territorio salentino.

In copertina, Ph Emanuele Franco