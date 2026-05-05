Campionato Italiano Moto d’Acqua 2026, a Otranto il Gran Premio di Puglia

L’eccellenza della motonautica italiana approda nel Salento. È stata presentata ufficialmente presso la Sala Conferenze di Palazzo Adorno a Lecce la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua – Gran Premio di Puglia. L’evento, organizzato dall’ASD Hardwave sotto l’egida della FIM (Federazione Italiana Motonautica), trasformerà Otranto nel cuore pulsante dello sport acquatico nazionale dall’8 al 10 maggio 2026.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: Milena Maggio (delegata regionale FIM Puglia), Giuseppe Risolo (Presidente ASD Hardwave), Roberto Merenda (Capo di Gabinetto della Provincia di Lecce) e il sindaco di Otranto, Francesco Bruni.

Per il quinto anno consecutivo, la “Città dei Martiri” si conferma vetrina d’eccezione. La baia del Porto di Otranto ospiterà 100 piloti professionisti, offrendo uno spettacolo naturale protetto dai venti e visibile da ogni punto del lungomare.

“Avere una tappa nazionale a Otranto ha un valore immenso non solo sportivo, ma collettivo”, ha dichiarato Roberto Merenda. “È un volano per lo sviluppo turistico che attira appassionati e visitatori, curiosi di scoprire le bellezze del nostro territorio.”

Il weekend di adrenalina vedrà gli atleti misurarsi in cinque categorie principali: Ski; Runabout; Free Style (la più spettacolare per evoluzioni acrobatiche); Endurance e Giovanile

Un dato significativo riguarda la partecipazione femminile: ben il 50% degli iscritti è composto da donne, a testimonianza di un movimento in forte crescita tecnica e numerica.

Venerdì 8 maggio, si svolgeranno le prove libere e sessioni di “battesimo dell’acqua” per chi desidera approcciarsi alla motonautica; sabato 9 e domenica 10 maggio le competizioni ufficiali dalle ore 9:00 alle 18:00, fondamentali per la scalata al titolo nazionale dopo la prima tappa di Licata.

Essendo la Puglia Regione Europea dello Sport, l’attenzione mediatica è ai massimi livelli. Tra i favoriti spiccano i talenti locali Giuseppe Risolo, vice campione nazionale 2024 e il quindicenne Francesco Delle Grottaglie, già Campione Italiano 2025 nella categoria Spark Giovanile e quest’anno pronto al salto nella categoria superiore.

Il sindaco Francesco Bruni ha ribadito l’importanza della sinergia con l’associazione Hardwave: “Chi viene per l’evento sportivo scopre il nostro centro storico e le nostre eccellenze architettoniche. È un orgoglio vedere la nostra baia trasformata in un’arena naturale”