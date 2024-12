Il duo Rizzello-Sorano su Skoda Fabia R5, si aggiudica il “5° Event Show Pista Salentina”

Grandi emozioni si sono vissute questo weekend tra le curve e i rettilinei della Pista Salentina di Ugento, con il grande spettacolo del rally in circuito con la 5^ edizione dell’ Event Show.

Il meteo avverso ha messo a dura prova i 61 concorrenti verificati che hanno offerto uno spettacolo unico con grandi derapate. In 52 hanno portato a termine la gara lottando con il continuo cambio di aderenza del percorso. In testa alla gara si è portato sin da subito il numero 4 Francesco Rizzello con Fernando Sorano, ma nella prova n.4, il forte pilota di Ruffano, ha perduto 20 secondi per una foratura e per noie ai freni, lasciando così la leadership della corsa alla coppia di fratelli casaranesi Carra-Carra . Negli ultimi 2 tratti cronometrati l’appassionato pubblico assiepato sul tribune ha potuto assistere alla grande rimonta della coppia Francesco Rizzello-Fernando Sorano, su Skoda Fabia R5 Colombi Racing , scuderia Salentomotori, che è andata così a vincere la gara. Sul 2° gradino del podio il forte equipaggio Matteo Carra-Sara Carra su Skoda Fabia R5 Erreffe, della scuderia Casarano Rally Team, che ha chiuso ad appena 6 secondi, 3° classificato Fernando Primiceri con la figlia Giulia su Skoda Fabia R5 Colombi Racing, medesima scuderia, a 36 secondi e 9 decimi.

Il Presidente della Salento Motori Antonio Forte con Gianmarco Ventruto su Skoda Fabia R5 Colombi Racing ha ottenuto il 4° posto mentre Gabriele Passaseo e Pasquale Fiorito su Peugeot 207 Super 2000, vincitori a marzo scorso del 3° Event Show Salento Circuit, hanno ottenuto il 5° posto assoluto. Bella prestazione del debuttante Diego Santantonio di 16 anni che ha navigato il papà Mauro su Peugeot 208 R5 preparata da Im Promotorsport, scuderia Motorsport Scorrano ottenendo la 6^ sesta posizione assoluta,

La coppa di scuderia se l’è aggiudicata la Salentomotori.

Da segnalare la lotta in alcune classi come la Rally 4 dove ha prevalso Massimo De Rosa navigato dal figlio Andrea, 16 anni anche lui al debutto, a bordo di una Peugeot 208 Gt Line-Lion Team della Casarano Rally Team, vincitori anche del gruppo, davanti a Gianmarco Potera con Cristian Quarta e Paolo De Marco con Paolo Garofalo, tutti su Peugeot 208 Gt Line.

In classe Rally 5 vince Luca De Marco con Lorenzo Mezzina, secondi classificati Antonio Palma con Aurora Rosafio ( entrambi su Renault Clio Rs Line della Casarano Rally Team) e terzi Flavio Bagnoli con Matteo Bello della Max Racing, anche questa classe ha visto il debutto di un sedicenne, Alessandro Lagana’ figlio del campione Franco che alla guida di una Clio, navigato da Maurizio Messina (navigatore del papà) ha fatto la sua prima esperienza con un buon risultato.

Nella Rs 1.6 plus la vittoria è andata alla coppia Matteo Indraccolo-Gaia Furioso Peugeot 106 s16 scuderia Max Racing, seguiti da Marco Vantaggiato e Andrea Cardigliano Citroen C2 vts Motorsport Scorrano; in classe Rally4/R2 vince Stefano Gravante con Giovanni Congedo Peugeot 208 Motorsport Scorrano, primi di Under 23, davanti ai piloti bresciani Lorenzo Pagnoni e Luca Capoferri Peugeot 208 VTI Northon Racing ASD

In classe N3 vittoria netta di Paolo Garzia con Marco De Mitri Casarano rally Team, primi anche in gruppo, su Fioravante Primoceri e Antonio Russo, seguiti dai fratelli foggiani Pasquale e Matteo Stilla, tutti su Renault Clio. L’affollatissima e combattutissima classe RS 1.6 ha visto prevalere la coppia Marco Palma e Francesco Pio Bruno Peugeot 206 16v secondi Davide Varrazza e Antonio Persico seguiti Da Marco Legittimo con Samuele Cardellino, entrambi su Peugeot 106 16v scuderia Max Racing.

Tra i performanti e spettacolari Kart Cross 600 con motore di derivazione motociclistica e con classifica assoluta separata dalle vetture rally, si è classificato primo il grintosissimo Nicolo’ Pezzuto di Cavallino della Casarano Rally Team, che ha rimontato alla grande nel finale recuperando secondi preziosi persi precedentemente in seguito ad uno stop verificatosi in Gara 4 dove ha perduto quasi un minuto, secondo si è piazzato Damiano Negro di Supersano, terzo Enzo Polimeno di Scorrano, entrambi della Scuderia Motorsport Scorrano.

Da segnalare anche l’ iniziativa di “Race to Donate” che in collaborazione con Admo Puglia, ha individuato, tra i giovani di Ugento e dell’IISS “Antonio Meucci” di Casarano, nuovi iscritti al Registro dei Donatori di Midollo Osseo.

A premiare i vincitori è intervenuto il presidente dell’Automobil Club Lecce Francesco Sticchi Damiani che ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, sottolineando come il Rally Circuit Event Show si sia dimostrato propedeutico al debutto dei giovani piloti. Questa edizione ha visto, infatti, il debutto di diciotto nuovi licenziati, tre dei quali di 16 anni (abilitati dalla Scuola federale).

La chicca finale è stato il Master Show SE_XO’ Energy Drink.

Tra le vetture a quattro ruote motrici si è rinnovata la sfida dell’assoluta che ha decretato vincitrice la coppia Rizzello-Sorano su, premiati con il trofeo offerto da Se.Xò energy drink.

Per le vetture 2 ruote motrici la vittoria è andata a Massimo De Rosa con il figlio Andrea della Casarano Rally Team, Il trofeo è stato messo a disposizione Pmp Racing Equipment con OMP

Per la sezione Kart Cross ancora netta la supremazia di Nicolo’ Pezzuto della Casarano Rally Team su Calvino Sport SL 600, premiato da Le.di.ca.r con Ma.Fra.

Infine tutti i vincitori di gruppo sono Stati premiati a campanile Lubrificanti con MOTUL.