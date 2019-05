Emilio Sanchez al Circolo Tennis di Lecce: stage tecnico con la leggenda. E il Lecce lancia la nuova linea M908

Specialista della terra rossa e del doppio, ha vinto per tre volte un torneo del Grande Slam nel doppio maschile – Roland Garros e US Open con. Nel 1987 si era invece imposto nella specialità del doppio misto al Roland Garros in coppia con Pam Shriver e agli US Open con Martina Navrátilová.

Ha fatto a lungo parte della squadra spagnola di Coppa Davis, che ha anche guidato come capitano per tre anni portandola alla conquista del trofeo nel 2008. Ha conquistato la medaglia d’argento nel doppio per la Spagna alle Olimpiadi di Seoul del 1988 in coppia con il compagno storico Casal.

Complessivamente in carriera ha vinto 65 tornei, quindici in singolare e cinquanta nel doppio. Insomma, una vera e propria leggenda del tennis.

Si tratta di Emilio Sanchez, maestro della racchetta, che oggi guida l’accademia “Sanchez-Casal” da cui tanto da imparare hanno avuto, tra gli altri, Rafa Nadal e Andy Murray. Sanchez sarà a Lecce nella giornata di martedì, ospite del “Circolo Tennis – Mario Stasi” per uno stage tecnico attesissimo.

Un appuntamento a cui gli appassionati del tennis salentino, e non, certamente non si perderanno. Una giornata in cui dieci maestri e 60 atleti provenienti da tutta la Puglia penderanno dalle labbra, e dalla racchetta, del classe ’65, uno dei più apprezzati a livello mondiale.

Mattinate dedicata alla tecnica, primo pomeriggio invece sessione di tattica.

M908 sbarca anche nel tennis

Ma non solo. Martedì, al termine dello stage con Emilio Sanchez, il Circolo Tennis ospiterà anche il lancio della nuova linea d’abbigliamento creata ad hoc per lo sport con pallina gialla e racchetta dell’US Lecce. Il marchio M908, creato dalla stessa società del Presidente Sticchi Daminiani, dopo il grande successo del primo anno di vita in cui ha vestito la squadra di calcio, è pronto a vestire anche i tennisti.

La linea M908 Tennis verrà presentata a partire dalle ore 16, nel corso di una conferenza a cui parteciperanno il vicepresidente del club Corrado Liguori ed il tecnico Fabio Liverani.