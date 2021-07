Tutto accade a San Siro, Alessandra Amoroso per la prima volta nel tempio della musica

«Tutto accade a San Siro». È questo il titolo del concerto/evento che porterà Alessandra Amoroso nel tempio del pop. L’appuntamento da fissare in rosso sul calendario è per il 13 luglio 2022, una data scelta non a caso: si tratta del live numero duecento della carriera della cantante salentina cominciata sotto i riflettori del talent di Maria De Filippi. Sono passati esattamente 12 anni da quando ha mosso i primi passi nel mondo della musica ad Amici e, da allora, la strada di Sandrina è stata arricchita da successi, premi e riconoscimenti.

«Se chiudo gli occhi e faccio un salto indietro nel tempo mi vedo a casa mia con in mano una lacca per capelli usata come microfono mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio. Sono passati anni e il percorso che ho fatto l’ho fatto scegliendo di essere sempre me stessa e oggi più che mai sono orgogliosa di quello che sono diventata perché tutto questo mi ha portata qui a condividere con voi un giorno che per me sarà sempre… il giorno» ha raccontato.

Non sarà solo un concerto per presentare dal vivo il nuovo disco di inediti “Tutto accade” che uscirà in autunno, ma sarà anche un abbraccio con il pubblico dopo tre anni dall’ultimo tour. Una sfida ambiziosa e una soddisfazione personale dal momento che Alessandra sarà la seconda donna italiana a varcare la soglia del tempio del pop a quindici anni di distanza da Laura Pausini.

«L’idea del concerto allo stadio era già pronta nel 2017 – rivela Ferdinando Salzano di Friends & Partners che organizza l’evento – dopo un sold-out lampo all’Arena di Verona, ma ora è arrivato il momento giusto». Il momento giusto sarà un giorno di luglio del prossimo anno.

Alessandra Amoroso è “carica a pallettoni”. «Quando mi hanno proposto lo stadio mi sono posta mille paranoia e pensieri, ma mi sono affidata completamente al mio team. Dentro di me sento di essere pronta a ricevere questa emozione grande che sicuramente mi travolgerà».

Un concerto da “condividere” con gli amici, come se fosse una festa. Ci sarà sicuramente Emma Marrone, amica da sempre e ‘compagna’ nel singolo pezzo di cuore, i suoi più grandi successi e gli inediti. «Non vedo l’ora di cantare live il prossimo disco, ascolto i nuovi brani molto spesso, sono belli. Mi sento fortunata, per tanti motivi dopo un periodo durissimo per il mondo del live sarò lì, dove finalmente potrò avere con me tutta la mia famiglia itinerante di tecnici e musicisti che mi hanno supportato e accompagnata nel mio percorso».