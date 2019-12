“Immobile 10+1”, Alessandra Amoroso ‘rispolvera’ il suo primo successo per sorprendere i fan

Sono stati dieci anni di successi per Alessandra Amoroso che da quando ha vinto il talent Amici di Maria De Filippi ha collezionato dischi d’oro e di platino, hit che hanno scalato le classifiche, piazzandosi in vetta e concerti quasi tutti sold-out a dimostrazione di come il pubblico, la sua Big-family, la ami incondizionatamente. Questo anno in cui ha festeggiato il primo importante traguardo della sua carriera, coronato dall’album dal titolo non casuale “10”, sta per volgere al termine, ma la cantante salentina ha voluto riservare un’altra sorpresa.

Come regalo sotto l’albero per chiudere un cerchio e pensare al futuro i suoi fan troveranno una versione tutta nuova di Immobile, il brano che l’ha accompagnata nel lontano 2008 a varcare le porte del successo. Quando il post in cui ha annunciato il ‘vecchio’ singolo è apparso sui suoi seguitissimi social, è stato un tripudio di like, una valanga di commenti. E toccanti sono state le parole con cui la cantante salentina ha annunciato la nuova versione del pezzo scritto da Daniele Coro e Federica Camba che l’ha fatta conoscere al grande publico.

«Da venerdì 20 dicembre “Immobile 10+1″… la nostra canzone. Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi» si legge.

Insomma, non resta che aspettare venerdì 20 dicembre per ascoltare come Alessandra ha ‘cambiato’ la sua prima hit, restando fedele al brano originale. E a quello che ha rappresentato per lei e per la sua ‘famiglia’ virtuale che non l’ha mai lasciata sola.

Italia 1 avrà il volto di Alessandra per un giorno

Ma i fan della cantante originaria di Galatina hanno un altro appuntamento da non perdere. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di lunedì 23 dicembre, quando sarà ‘ospite fissa’ di Italia1, la rete diretta da Laura Casarotto. Come una ‘signorina buonasera’ farà delle incursioni nel corso della giornata, presenterà i Simpson, annuncerà il tg, darà le ‘dritte’ sul meteo. Alle 18.25, qualche minuto prima del telegiornale, sarà presentato in anteprima il videoclip di Immobile 10+1, e in prima serata sarà la protagonista indiscussa con lo speciale «10 Anni di Alessandra Amoroso – 10, Io, Noi».