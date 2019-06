Musica in pausa per Alessandra Amoroso: “Mi prendo del tempo per dedicarmi alla famiglia”

Non è un addio alla musica che, in questi 10 lunghi anni di carriera, le ha dato tanto. È solo un arrivederci per dedicarsi ad altri ‘progetti’, altrettanto importanti. Alessandra Amoroso si racconta in una lunga intervista a “Il giornale” e conferma di volersi concedere una pausa, lontano dai palchi e dagli impegni, ma non dai suoi milioni di fan che non l’hanno mai lasciata sola da quando ha vinto Amici, il talent di Maria De Filippi che l’ha lancata.

“Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a riposare, a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…” ha dichiarato non escludendo nulla, anche inediti a sorpresa.

La cantante salentina, regina dell’estate insieme ai Boomdabash con il tormentone “Mambo salentino”, sta ultimando i preparativi per il mega-raduno con la sua ‘famiglia’ fissato per il 20 luglio a Cinecittà, ma dietro le quinte dei Seat Music Award ha confermato di volersi ‘allontanare’ per scoprire nuove cose, per sperimentare nuove strade e chissà anche nuovi stili.

“Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più” ha dichiarato l’artista. Chissà se tra i progetti della bella Sandrina non ci sia anche il matrimonio con lo storico fidanzato Stefano Settepani. Fiori d’arancio già annunciati due anni fa dalle riviste di gossip, quando si era cominciato a ‘spettegolare’ sulla location e la lista degli invitati. Il sì non c’è stato, neanche in gran segreto come si era mormorato, ma ora che Alessandra ha annunciato di volersi prendere una pausa c’è tutto il tempo per organizzarlo.