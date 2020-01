Alessandra Amoroso torna single…e ricomincia cambiando look e colore dei capelli

Si dice che quando una donna vuole cambiare vita comincia sempre dai capelli e così sembra aver fatto Alessandra Amoroso che ha sorpreso i suoi (milioni) di fan sfoggiando un bellissimo ‘grigio’ argentato. La “big family” che da sempre segue la cantante salentina sembra aver apprezzato il nuovo look come si può notare dai tanti commenti positivi al post, tra cui quello di Tiziano Ferro che ha commentato con un simpatico «Grey Pride! Come Meryl!!!»..

«Perché io vivo a colori, rido e me ne frego» ha scritto l’artista lanciata da Amici ricordando il titolo di una sua canzone. Il sorriso smagliante sfoggiato nella foto ha per un attimo allontanato le voci della fine del suo fidanzamento con Stefano Settepani. Un amore che durava ormai da quattro anni e da tempo in crisi secondo i rumor. Rumor che la stessa cantante ha voluto frenare sui social, anche per rispetto.

«Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social…Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…» ha scritto la cantante originaria di Galatina in una Instagram Story. «L’entusiasmo comunque salva la vita ed è troppo preziosa per non continuare ad amarla» ha concluso.

Probabilmente, a spingere la cantante salentina a rompere il silenzio è stato lo ‘scoop’ del settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini aveva parlato di crisi, di divergenze inconciliabili nella coppia, azzardandosi a spiegare i motivi della rottura. Secondo una ‘fonte’ l’allontanamento sarebbe stato causato dalla voglia della Amoroso di mettere su famiglia e dagli impegni di lavoro del produttore musicale che, alle spalle, ha già un matrimonio e due bambine.