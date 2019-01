Alessandra Amoroso super-ospite a Sanremo: “È un sogno che si realizza”

Quello di Alessandra Amoroso era uno dei nomi più “quotati”, quando si è cominciato a parlare degli artisti che sarebbero saliti sul prestigioso palco del Festival di Sanremo .

Le voci e le chiacchiere, sempre più insistenti, furono smentite dall’elengo dei big che parteciperanno alla sessantanovesima edizione, ma la cantante salentina sarà comunque all’Ariston nella veste di super-ospite. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social per condividere la gioia e l’emozione con la sua Big-family. Lo fa con uno scatto insieme alla mamma.

«Nessuno ci avrebbe creduto, eppure saremo lì, anzi SanRemo lì, come ho sempre sognato, con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio, sostenendomi sempre, assecondando la mia passione, dandomi sempre forza e coraggio, una spalla su cui appoggiarmi per piangere, per esultare, per uno sfogo o più semplicemente per una chiacchierata. #dallatuaparte mamma… andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore», si legge nel post che, inutile dirlo, ha ricevuto migliaia di like.

«Abbiamo realizzato il nostro sogno» conclude l’artista che sta lavorando per il tour nei palasport, non senza ringraziare il padrone di casa, Claudio Baglioni per averla voluta come ospite. La bella Sandrina, quindi, avrà l’opportunità di cantare sul palcoscenico i brani del suo ultimo album “10” o i suoi singoli “La stessa”, “Trova un mondo” e “Dalla tua parte”, in rotazione radiofonica dal 4 gennaio.

A Sanremo, Alessandra troverà i Boomdabash, in gara con il brano “Per un Milione”. E anche quest’anno il Salento c’è.