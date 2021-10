“Tutto accade”, conto alla rovescia per il nuovo album di Alessandra Amoroso

14 brani inediti – tra cui le hit “Piuma”, “Sorriso Grande” e “Tutte le Volte” – per esprimere tutto ciò che Alessandra Amoroso ha da raccontare. Uscirà il 22 ottobre «tutto accade», il nuovo album della cantante salentina, in nono nella sua carriera cominciata timidamente nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Sarà un «disco verità», secondo Sandrina che per ingannare l’attesa ha condiviso sui social la tracklist del suo ultimo lavoro in cui racconterà «se stessa», grazie anche alla collaborazione di produttori del calibro di Dario “Dardust” Faini, Francesco “Katoo” Catitti e Takagi & Ketra.

“Tutto accade” oltre che sui digital store sarà anche disponibile in versione fisica sia come cd che come versione vinile (nei colori verde, giallo, blu e rosa).

Instore-tour

Nello stesso giorno dell’uscita del suo ultimo lavoro discografico, partirà il “Tutto accade – Instore tour” che porterà Alessandra Amoroso nelle principali città italiane. Un incontro con i fan per presentare l’album. Tornerà a casa, nella “sua” Lecce, il 24 ottobre dalle ore 17:00 presso la Feltrinelli.

«Il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riuscire a condividere la musica, ancora una volta, nonostante tutto.

Il calendario del “Tutto Accade” instore tour è proprio il risultato di questo desiderio: pur nei limiti della situazione che tutti conosciamo, ho comunque cercato di raggiungere più località possibili in modo da riuscire a incontrare tutti coloro che lo vorranno. Ricordate chi siamo; so che quello che abbiamo condiviso e che ancora condivideremo va oltre le mascherine ed è più forte dei necessari distanziamenti. Provate con me a portare in giro l’entusiasmo, la passione, la musica!» ha scritto sui socia.

Nel 2022, invece, la vedrà finalmente nel tempio più prestigioso della musica pop-rock italiana e internazionale. Quello di San Siro. Il “Tutto accade San Siro” previsto per il 13 luglio, sarà il 200imo live della cantante