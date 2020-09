Online su YouTube “L’amore Tou”, il secondo singolo della salentina Debbie

Debbie si presenta alla scena reggae-soul con il primo lavoro dal titolo Fight For (never give up), uscito l’11 agosto 2020 e con cui riscuote curiosità e interesse, grazie al suo stile unico ed inimitabile.

L’Amore Tou è un brano dai suoni e dal mood reggae, il cui testo intimo e delicato si posa perfettamente sul ritmo.

Un brano carico di sentimento che la singer canta con trasporto, una splendida interpretazione che dà modo alla voce dolce e duttile di Debbie di esprimere al meglio tutti i colori e potenzialità interpretative.

La giovane cantante salentina parla così del suo nuovo brano: “Tutto quello che ci serve è Amore, qualsiasi sfaccettatura esso abbia, la cosa più bella è amare e sentirsi amati ed essere grati ogni giorno per tutto questo”.

L’Amore Tou è quindi una canzone d’amore, dal testo senza tempo, poiché descrive quelle emozioni che, anche solo una volta nella vita, ci hanno toccato tutti e ci hanno fatto tremare nel profondo dei nostri cuori.

Un brano in “salentino original style” che racconta le emozioni di un amore contrastato, “quell’amore che ti tiene sveglia di notte e ti contorce lo stomaco, che però allo stesso tempo è unico, autentico e ci fa sentire vivi”

L’artista ha scritto il testo sul Revolution Riddim, produzione targata Giuliano Drummer che come sempre è riuscito a creare un’evocativa ed emozionante esperienza sonora.

“Un ringraziamento speciale va a colui che sin dall’inizio ha creduto in me, a colui che mi ha spronata, a colui che ha cacciato fuori un lato di me, ancora in penombra, colui che mi ha mostrato la strada, che mi ha insegnato la tenacia e la pazienza, colui che ha scritto la musica per i miei testi”

Recording e master sono stati affidati a Manqc produzioni.