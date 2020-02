Antonio Maggio torna a Sanremo, ospite sul palco con Gessica Notaro

Non ci saranno soltanto Emma Marrone e la coppia Albano e Romina a rappresentare il Salento al Festival di Sanremo. Questa sera, sul palco del Teatro Ariston salirà anche Antonio Maggio. Un ritorno per il cantantautore di Squinzano che aveva vinto l’ambita statuetta nel 2013 con il brano «Mi servirebbe sapere». Una canzone che aveva conquistato il pubblico e il primo posto tra le n uove proposte.

L’artista sarà ospite dell’edizione numero 70 firmata da Amadeus insieme a Gessica Notaro, la Miss emiliana sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato e diventata un esempio della lotta alla violenza contro le donne. La modella e ballerina racconterà la sua storia di dolore, coraggio e rinascita. Di come la sua vita sia cambiata da quella notte del 10 gennaio 2017. Ma dedicherà uno spazio anche alla musica.

I due, amici da sempre, canteranno una canzone scritta da Maggio insieme a Ermal Meta. Il brano, secondo quanto risulta a Rockol, sarebbe stato presentato ad Amadeus, ma non sarebbe riuscito ad entrare nella lista delle 24 canzoni in gara.

L’annuncio è arrivato, un po’ a sorpresa, durante la tradizionale conferenza stampa prima del via alla kermesse della canzone italiana. Sorpresa poi ‘ufficializzata’ sulla pagina Facebook di Antonio Maggio: «É una grandissima emozione per me tornare questa sera sul palco del Festival di Sanremo insieme a una grande donna: Gessica Notaro. Canteremo una canzone che ho scritto per lei, insieme al mio amico Ermal Meta, “La Faccia e il Cuore”» si legge.

Il sipario e pronto ad alzarsi e come ‘trapelato’ sembra che il delicato tema della violenza sulle donne avrà un posto in primo piano, acceso dai riflettori dell’appuntamento più atteso dell’inverno. Anche la giornalista italo-israeliana Rula Jebreal dedicherà all’argomento un monologo.