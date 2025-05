Uscito “Aritmia”, il primo album della salentina Lauryyn

E’ uscito ieri, venerdì 23 maggio, “Aritmia“, il primo album di Lauryyn, anticipato dai singoli “Londra” e “Doppio fine” e interamente prodotto da Filippo Bubbico.

Lauryyn si è affermata come una delle voci più interessanti del panorama nu soul italiano, grazie a un sound che intreccia R&B, jazz ed elettronica sperimentale con testi profondi e contemporanei. Dopo il grande riscontro dell’EP “Intro” (2023), pubblicato da Sun Village Records e rieditato anche in versione live, l’artista ha portato la sua musica su alcuni dei palchi più rilevanti della scena indipendente, esibendosi al MI AMI Festival accanto a nomi come Colapesce Dimartino, Marco Castello e Tre Allegri Ragazzi Morti, e aprendo i concerti di Venerus e di Daniela Pes. Alcuni suoi brani sono stati scelti per la colonna sonora della sesta stagione della serie “Skam Italia” (Netflix), mentre ad aprile 2024 ha avuto l’occasione di suonare al The Bowery Electric di New York. Dopo un percorso in continua crescita, Lauryyn compie un passo decisivo con la pubblicazione del suo disco d’esordio “Aritmia”, anticipato dal singolo e video “Londra”, già inserito nelle playlist Spotify Anima R&B, Scuola Indie e New Music Friday, e trasmesso da programmi come B Side di Radio Capital — e dal singolo “Doppio Fine”.

“Aritmia è l’irregolarità del battito cardiaco. Mi ha sempre colpita come parola, forse perché descrive bene quella sensazione di instabilità emotiva e mentale, quel respiro corto di chi è sempre in cerca di qualcosa”, afferma Lauryyn a proposito dell’album “Mi sono resa conto che l’insieme delle tracce del nuovo disco, pur soffermandosi su temi diversi, hanno un filo comune che è quello della corsa verso una verità, un’identità, una soluzione a una mancanza.

Ci sono brani che si prendono il loro tempo, che respirano e riflettono, altri che rincorrono sensazioni con l’urgenza di chi ha bisogno di capire, ora e subito. È un disco che alterna quiete e frenesia, come un cuore che non riesce a trovare un ritmo solo”

In un tempo in cui l’autoanalisi e la consapevolezza di sé stanno conquistando sempre più spazio nella quotidianità dei giovani, ogni traccia del disco incarna frammenti di questa ricerca. Lauryyn affronta temi universali come la solitudine, il legame con le proprie radici, i rapporti familiari, l’amore e il confronto con l’altro, aprendo una finestra sul mondo con la speranza di trovare, attraverso la scrittura, una chiave di lettura, una soluzione o una nuova sfida con sé stessa. “Aritmia” è il tentativo di dare forma a una tensione collettiva: quella tra l’iperstimolazione del mondo esterno e l’intensità e il disordine del mondo interiore. Un battito irregolare che diventa specchio di un’urgenza generazionale, quella di esistere, di esprimersi, di essere ascoltati.

Lo scorso 10 aprile, inoltre, Lauryyn è stata ospite della prima Live Session del format Leggera, dove ha eseguito il singolo “Londra” insieme ad altri tre brani tratti dal suo EP “Intro”