Balla, fuori il nuovo singolo degli Accasaccio

«Balla». È questo il titolo dell’ultimo brano degli Accasaccio. La band salentina che ha spopolato sui social dopo la partecipazione XFactor, ha lanciato un nuovo singolo, scritto da Gianmarco Monteforte ed Emilio Maggiulli. Un pezzo pieno di energia, tutto da ballare, pronto a bissare il successo ottenuto da “Non lasciarmi mai”, prodotto e interpretato da Cesko degli Apres la classe.

Esplosività, gioia di vivere, energia e forte attaccamento alle sonorità del sud. Queste le caratteristiche del singolo Balla, un brano che racchiude tutta l’essenza della band salentina composta da Gianmarco Monteforte (voce e ukulele), Emilio Maggiulli (chitarre, voce e produzioni), Davide Corsano (tastiere e sintetizzatori), Peppe Giannuzzi(violino), Diego Martino (batteria) e Davide Codazzo (basso).

La band salentina, seguitissima sulle piattaforme musicali, continua a suonare in giro per l’Italia e a lavora sui nuovi brani, sperimentando sonorità moderne ed elettroniche che confluiscono nel loro primo Ep.

La storia del gruppo, nato per caso

Il progetto Accasaccio prende forma nel maggio 2016 grazie a una forte alchimia nata durante una jam session. In breve tempo parte l’attività live della band nelle realtà musicali di tutto il Salento e, poco dopo, in Italia. Gli Accasaccio maturano la loro esperienza all’interno di locali, discoteche, live club, feste private, concerti all’aperto fino a partecipare a festival regionali e nazionali.

Nel 2018 si esibiscono in oltre 200 concerti in tutta Italia. Fra le tappe più importanti “Music Festival Folk”, “San Martino Salentino”, “Imola in Musica” nelle città di Parma, Bologna, Frosinone, Barletta e Imola. Nel luglio 2018 pubblicano il loro primo singolo “Un Calice al cielo”, seguito nel aprile 2019 dal secondo singolo “Promotrice d’armonia”. Nell’estate dello stesso anno approdano alle selezioni di XFactor. Nel 2020 pubblicano “Inizio di futuro”, un brano di denuncia e speranza scritto, composto e registrato in piena pandemia da Coronavirus. Il gruppo un brano che parla d’amore, prodotto ed interpretato con Cesko.