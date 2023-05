Al via “Road to Battiti”, conto alla rovescia per la kermesse dell’estate. Una tappa a San Foca

Partito il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di “Battiti Live”, l’appuntamento musicale dell’estate italiana, la kermesse canora itinerante che toccherà le principali città di Puglia.

A partire dal prossimo fine settimana prederà il via “Road to Battiti”, dieci le tappe, altrettanti imperdibili appuntamenti con un ricco programma, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la straordinaria partecipazione ai loro microfoni dell’artista ospite dell’appuntamento.

In serata, poi, l’attesa esibizione dell’artista che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Battiti Live.

Gli artisti

A calcare il palco di “Road To Battiti” saranno: Pinguini Tattici Nucleari, Emma, Boomdabash, Mr Rain, The Kolors, Achille Lauro, Matteo Paolillo, Rosa Chemical, Articolo 31 e Marco Mengoni.

Le tappe

L’evento prenderà il via il 13 maggio a Canosa di Puglia, per proseguire, poi, i 14 maggio a Barletta, 20 maggio a Massafra, 21 maggio a Mesagne, 27 maggio a Fasano, 28 maggio a Taranto, 3 giugno a Vieste, 4 giugno a Peschici, 7 giugno a Marina di San Foca, 29 giugno a Giovinazzo.

Il cantante che si esibirà e in quale località sarà svelato di settimana in settimana ascoltando Radio Norba o seguendo i canali ufficiali della radio del sud.

L’accesso per il pubblico, come da tradizione, sarà gratuito