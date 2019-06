Bianca Atzei innamorata di una Iena, la dedica speciale a Stefano Corti da Gallipoli vecchia

Dopo la rottura con Max Biaggi, che aveva deciso di scrivere la parola fine sull’appassionata love-story che durava da più di un anno e mezzo, la bellissima Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso grazie a Stefano Corti, inviato del programma Mediaset “Le Iene”.

Dopo che la coppia era stata paparazzata mano nella mano a Milano e in vacanza a Villasimius, in Sardegna, i due hanno deciso di mettere a tacere i rumors e i pettegolezzi che, da qualche tempo, stavano colorando di rosa le pagine patinate delle riviste di gossip. Meglio rendere pubblica la loro relazione sui social, condividendo con i fan alcuni momenti insieme.

«Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Sì, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene» aveva scritto la cantante, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Della serie, quando le donne sono innamorate diventano più belle…

E anche ieri, l’artista che ha lanciato il suo nuovo singolo «La mia bocca», scritto di suo pugno e prodotto da Antonio Marcucci, ha voluto fare una dedica d’amore speciale al suo compagno: un cuore con le mani. Sullo sfondo, una bellissima Gallipoli vecchia al tramonto, dove si trova per partecipare alla finale di Miss Mondo Italia.

“Culurgionas” ha risposto Corti, confermando il nomignolo affettuoso con cui chiama la compagna per il suo lato B.

Se son rose fioriranno, recita un noto proverbio, ma per Bianca e Stefano l’amore sembra essere sbocciato. I due si conoscono da un po’, ma solo nelle ultime settimane le loro strade si sono unite. Dopo la difficile rottura con Biaggi – era stata lasciata dopo il terribile incidente del motociclista romano in una pista a Latina – la Atzei aveva fatto parlare solo per la sua amicizia con Jonathan Kashanian, vincitore del Gf 5, che le era stato accanto sempre come ottimo amico. La iena, invece, è stato fidanzato con Veronica Ruggeri.