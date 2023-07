«Brilla» …una stella nel cielo, il singolo degli Accasaccio con Puccia

«Brilla» è il nuovo singolo degli Accasaccio, la band salentina che ha spopolato sui social dopo la partecipazione XFactor. Il gruppo. che ha conquistato una meritata popolarità a suon di brani come «Balla», «Non lasciarmi mai» o «Come si fa a odiare il mare», è pronto a ripetere il successo con una canzone toccante e convincente, impreziosita dalla voce di Puccia (from Après La Classe) che aggiunge un tocco emotivo e coinvolgente al pezzo, come se riuscisse a dare vita alle parole che raccontano la storia di come la ricerca della felicità possa coesistere con il dolore.

«Brilla», infatti, affronta il tema per la sofferenza per la perdita di una persona cara. Il conforto, in questo caso, arriva guardando una stella che brilla nel cielo, come se la luce potesse aiutarti a cercare la strada per lasciarsi alle spalle il dolore e trovare la felicità.

La canzone – scritta da Marco Perrone, Gianmarco Monteforte, Emanuele Calvosa – trasmette un forte senso di speranza e resilienza, parola tanto cara in questo periodo. E lo fa combinando i suoni tradizionali del sud presenti nella melodia e negli arrangiamenti contribuiscono a trasmettere un senso di appartenenza e calore con elementi che evocano fortuna e gioia.

Eccolo il senso del nuovo brano degli Accasaccio con Puccia, il cantante degli Après La Classe. Una canzone potente che è anche un invito a guardare oltre il dolore e a cercare la luce anche nei momenti più difficili. Perché per trovare la forza per continuare ad affrontare la vita nonostante le avversità, a volte, basta soltanto guardare una stella.