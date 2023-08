Nel cielo di Minervino “brilla” la stella degli Accasaccio, live con Puccia e Marmo

Ci sarà una stella che “Brilla” a Minervino di Lecce, nella notte che chiude la Festa patronale in onore di Sant’Antonio. È quella che ha dato il nome al nuovo singolo degli Accasaccio, la band salentina scelta per animare la terza serata, in programma in piazza Umberto I dalle 9.30. Sul palco ci saranno anche Puccia frontman degli Après La Classe e Marmo. Apriranno le ‘danze’ Bock & Idren. Special dj set di Suray.

«Brilla», il brano che affronta il tema della sofferenza per la perdita di una persona cara sarà solo uno dei successi del gruppo che ha spopolato sui social dopo la partecipazione XFactor. A Minervino risuoneranno le note di «Balla», «Non lasciarmi mai» o «Come si fa a odiare il mare», canzoni che hanno conquistato il pubblico e lo faranno anche in piazza Umberto I su cui si affaccia la chiesa Madre con il suo splendido Rosone, “gemello” di quello della chiesa di Santa Croce a Lecce.

È tutto pronto, quindi, anche per la via delle arti e dei sapori che, nel giorno di festa, ha riscosso un enorme successo. Il mercatino sarà una esposizione a cielo aperto dei prodotti più belli e buoni del territorio.

Il singolo Brilla

«Brilla» affronta il tema del dolore per la perdita di una persona cara e del conforto che, in questo caso, arriva guardando una stella che splende nel cielo, come se la luce potesse aiutarti a cercare la strada per riuscire a asciugarsi le lacrime e trovare la felicità.

La canzone – scritta da Marco Perrone, Gianmarco Monteforte, Emanuele Calvosa – trasmette un forte senso di speranza e resilienza, parola tanto cara in questo periodo. E lo fa combinando i suoni tradizionali del sud presenti nella melodia e negli arrangiamenti contribuiscono a trasmettere un senso di appartenenza e calore con elementi che evocano fortuna e gioia

La voce di Puccia aggiunge un tocco emotivo e coinvolgente, dando vita alle parole che raccontano la storia di come la ricerca della felicità possa coesistere con il dolore di una perdita.

La canzone è un invito a guardare oltre il dolore e a cercare la luce anche nei momenti più difficili, incitando l’ascoltatore a trovare la forza per continuare ad affrontare la vita nonostante le avversità.

Accasaccio

Il progetto Accasaccio nasce nel maggio 2016 grazie a una forte alchimia nata durante una jam session. Nel 2018 si esibiscono in oltre 200 concerti in tutta Italia fra le tappe più importanti “Music Festival Folk”, “San Martino Salentino”, “Imola in Musica”. Nell’estate dello stesso anno approdano a XFactor riscuotendo un enorme successo. Nel 2022 dopo la collaborazione con Cesko del gruppo Apres La Classe, pubblicano “Balla” per l’etichetta Wow Records seguita da “QUanto Sei Bella” insieme al rapper Marmo e successivamente “Come si fa ad odiare il mare”.

