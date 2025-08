L’artista salentino Yamas vola all’Ariston per le finali 2025 di Sanremo Rock Festival

Dopo aver conquistato il pubblico e la giuria delle fasi regionali Sud Italia, Yamas approda alle finali nazionali del Sanremo Rock Festival, che si terranno il 13 settembre 2025 nello storico Teatro Ariston.

Cantautore errante, voce graffiata e anima ribelle, Yamas porta sul palco un rock viscerale, poetico e senza compromessi. Le sue canzoni sono racconti crudi di vita, dolore, rinascita e verità. Il suo brano inedito “Lacrime di Ghiaccio”, già disponibile su tutte le piattaforme, lo ha consacrato tra le voci più autentiche della scena indipendente italiana.

“Non cerco trofei. Salgo su quel palco per far sentire la mia voce e il mio cuore. Se anche solo un’anima si riconosce in quello che urlo, allora ho già vinto”, afferma il cantautore

Con alle spalle un’estate infuocata tra live nelle piazze del Sud Italia e la partecipazione al tour estivo con lo Zoo di 105, Yamas si prepara a infiammare anche il tempio della musica italiana.