“Cantieri”, il nuovo singolo di Moriq che abbina Jazz, Hip-hop e Funky

Ha visto la luce, nella giornata di lunedì 16 agosto, “Cantieri”, il nuovo brano di Moriq. Una scommessa, la sua, dato che, appena il giorno dopo Ferragosto ha voluto lanciare uno dei suoi pezzi più promettenti.

Il brano, nonostante abbia un’impronta R&B, grazie alla polivalenza dell’artista, ha richiami Jazz e Funky. Il videoclip uscirà il giorno 26 agosto sul canale youtube del cantante

Il lavoro ha visto anche il coinvolgimento di: Giovanni William Palmisano alla fotografia, Benedetta Calò al make-up, Phiale Studio al video editing, ASD “Alma Latina” Studio Danza al corpo di ballo.

“Cantieri è un pezzo che è nato un po’ per caso. Ero semplicemente in fase di studio, e scrivevo delle rime su una base trovata in giro, per la precisione proprio quelle all’inizio del pezzo. Continuando, poi, con la stesura, mi è venuta in mente quella rima sui cantieri, che mi è piaciuta talmente tanto da sceglierla come incipit del ritornello e snodo centrale del pezzo. Per la base, invece, mi sono messo a provare la prima strofa su una bozza di strumentale che già avevo sul computer. Visto che il tutto mi stava piacendo, ho continuato a lavorare sia sul testo che sull’arrangiamento della strumentale, arrivando quindi a scrivere anche la seconda strofa”, afferma l’autore.

“Se il beat inizialmente aveva un semplice sound lo-fi hip-hop/R&B ho deciso, poi, di aggiungerci qualche elemento di rottura, come il basso funky che emerge in alcuni punti. Infine, mi è poi venuta l’idea dello scat finale su un riarrangiamento jazz della base per dare quel ‘tocco in più’.

Lo scopo è quello di esprimere, non a parole, quelle emozioni che volevo comunicare in tutto il testo, rafforzando quel senso di nostalgia che, secondo me, pervade la canzone. Infatti, il testo che ho scritto contiene dei costanti riferimenti al passato, a cui però bisogna guardare in maniera costruttiva, come quando ti soffermi sui cantieri. Questo passato è fondamentale e non si può fare a meno di rapportarvisi. Infatti, come dico nel ritornello, noi siamo un cantiere di ricordi, nel senso che ogni azione che svolgiamo al presente non è altro che un ricordo che noi avremo in futuro” futuro più o meno lontano”.